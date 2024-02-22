Пару мелочей и рыбный бульон будет в сотню раз вкуснее и прозрачным, как слеза
nogov.ru
Приготовление великолепного рыбного бульона, кажется, может быть несложным делом, однако каждая хозяйка, вероятно, стремится к тому, чтобы ее блюдо было идеальным. Чтобы добиться такого результата, необходимо учесть несколько важных моментов.
Рыбный бульон, как фундамент, имеет деликатный баланс вкусов, который может легко нарушиться даже мельчайшими ошибками.
Повар поделился советами о том, как приготовить идеальный бульон:
- Для рыбного бульона можно использовать все части рыбы. В этих частях содержится большое количество желатина, который отвечает за густоту и насыщенность бульона. Важно помнить, что голову рыбы следует очистить тщательно, чтобы избежать блюда с жабрами или остатками чешуи.
- Не следует бросать рыбу в воду, которая кипит, так как она быстро сварится внутри. Рыбный бульон, как и мясной, варится на медленном огне под открытой крышкой. Рыбу лучше не нарезать слишком мелко, чтобы она сохранила свою форму и сок. Эксперт рекомендует нарезать каждый кусок примерно на 5-7 сантиметров.