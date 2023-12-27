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Обязательный масочный режим: в Россию снова возвращаются ограничения?

Обязательный масочный режим: в Россию снова возвращаются ограничения?

9111.ru

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Стало известно, что в некоторых российских городах вводятся ограничения, касающиеся масочного режима в целях усиления профилактики простудных заболеваний, коронавируса и внебольничной пневмонии, сообщает progorodsamara.

Роспотребнадзор города Санкт-Петербурга принял решение и подписал постановление, которое обязывает жителей северной столицы России носить медицинские маски в местах повышенного риска заболевания ОРВИ, ковидом или внебольничной пневмонией.

А именно, теперь в Санкт-Петербурге россиянам необходимо будет носить маски в больницах и поликлиниках. Вместе с тем в стационары будет запрещено посещать пациентов даже родственникам, исключая медработников и тех, кто ухаживает за тяжелыми больными.

Также медицинские маски должны носить сотрудники, обеспечивающие проведение массовых мероприятий.

Школы будут переводиться на дистанционное обучение, если количество заболевших будет превышать 20 процентов. В тех случаях если в одном учебном классе у двоих школьников обнаружена и подтверждена внебольничная пневмония, то такой класс уходит с очного обучения на десять дней, а если во всей школе с данным заболеванием более 10 человек, то на десятидневный карантин уходит все учебное заведение.

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