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Неожиданная замена приевшегося всем Оливье: салат Киевский — гости сметут его со стола в первую очередь

Если традиционный Оливье уже не вызывает востор...

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Если традиционный Оливье уже не вызывает восторга и хочется удивить гостей чем-то новым, попробуйте приготовить салат Киевский. Это блюдо сочетает в себе простоту ингредиентов, оригинальный вкус и эффектный внешний вид.

Оно моментально привлекает внимание на праздничном столе, а его насыщенный вкус не оставляет никого равнодушным. Ваши гости точно оценят этот салат и обязательно попросят добавку!

Что такое салат Киевский?

Киевский салат – это оригинальное сочетание курицы, овощей и хрустящих дополнений, которое делает его по-настоящему универсальным. Он не только разнообразит привычное меню, но и станет главным украшением любого праздника.

Рецепт салата Киевский

Ингредиенты:

  • 300 г отварной куриной грудки;
  • 3 яйца;
  • 2 средние картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 крупный маринованный огурец;
  • 50 г грецких орехов;
  • 100 г твердого сыра;
  • Майонез или легкий соус на основе сметаны;
  • Соль и специи по вкусу.

Приготовление:

  • Подготовка ингредиентов:

Отварите куриную грудку до готовности, затем нарежьте мелкими кусочками.

Яйца, картофель и морковь отварите, охладите и натрите на терке.

Огурец нарежьте мелкими кубиками, орехи слегка измельчите, а сыр натрите на мелкой терке.

  • Сборка салата:

На плоской тарелке начинайте выкладывать салат слоями.

  1. Первый слой – курица, слегка смазанная майонезом.
  2. Второй слой – картофель, немного подсолите и смажьте соусом.
  3. Третий слой – морковь, затем яйца и огурцы. Каждый слой промазывайте майонезом.
  4. Верхний слой украсьте тертым сыром и посыпьте грецкими орехами.

Подача: перед подачей поставьте салат в холодильник на 1–2 часа для пропитки.

Почему нужно попробовать этот салат?

  • Свежий вкус: в отличие от Оливье, здесь нет тяжелого сочетания вареной колбасы и гороха, что делает блюдо более легким.
  • Эффектная подача: грецкие орехи и сырная шапка придают салату нарядный вид, идеально подходящий для праздников.
  • Простота приготовления: все ингредиенты доступны, а процесс сборки занимает минимум времени.
  • Разнообразие вкусов: хрустящие орехи, маринованные огурцы и сочная курица создают гармоничное сочетание.

Полезные советы

  • Для пикантности добавьте немного чеснока в майонез.
  • Если хотите снизить калорийность, используйте соус на основе йогурта или сметаны.
  • Куриную грудку можно заменить на копченую курицу для более выраженного вкуса.

Салат Киевский – это блюдо, которое станет настоящим открытием для вас и ваших гостей. Простота приготовления и насыщенный вкус делают его достойным конкурентом Оливье, а его внешний вид украсит любой праздничный стол.

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