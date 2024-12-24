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Рост тарифов на ЖКХ в Татарстане: какие изменения затронут жителей с 1 июля 2025 года

В РТ утвердили тарифы на ЖКХ
С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается значи...

Татэнерго

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С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается значительное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Новые изменения затронут каждую семью в республике: розничная цена на газ вырастет, а индексация платы за электроэнергию, воду, отопление и другие услуги достигнет 17,5–22,3% в зависимости от муниципалитета. Как это скажется на бюджете жителей Татарстана, почему принято такое решение и что это значит для развития ЖКХ? Разбираемся в ключевых деталях.

Автор фото: Алмакаева Алина

Что ждет татарстанцев в 2025 году?

С 1 июля 2025 года жители Татарстана столкнутся с существенным ростом платы за коммунальные услуги. Основные изменения затрагивают не только розничные цены на природный газ, но и тарифы на электроэнергию, воду и отопление.

«Повышение тарифов на ЖКХ неизбежно, так как требуется поддерживать в рабочем состоянии объекты газо-, водо- и теплоснабжения, которые находятся в плачевном состоянии с советских времен», — рассказал корреспонденту PROKAZAN экономист и директор центра бизнес-планов Ирек Галямов.

Рост цен на газ: что изменится?

Цена на природный газ увеличится на 94 копейки за кубометр — с 7,47 до 8,41 рубля. Это повышение уже вызвало активные обсуждения среди жителей республики. Увеличение объясняют необходимостью поддержания бесперебойного газоснабжения и обновления инфраструктуры.

Автор фото: Татэнерго

Тарифы на коммунальные услуги будут варьироваться в зависимости от муниципалитета:

870 муниципальных образований: увеличение на 17,5%, включая сельские поселения и города, такие как Альметьевск, Арск, Буинск, Лениногорск и Чистополь. Здесь проживают 59,6% населения Татарстана (почти 2,4 млн человек).

43 муниципалитета, включая Казань и Набережные Челны: рост тарифов составит 22,3%, что связано с законным отклонением от среднего уровня на 4,8%. В этих районах проживает более 1,6 млн человек (40% населения республики).

На что потратят дополнительные средства?

По словам властей, повышение тарифов необходимо для обновления и модернизации ЖКХ-инфраструктуры. Указ Раиса Татарстана Рустама Минниханова подчеркивает важность обеспечения стабильного теплоснабжения, водоотведения и вывозки мусора.

«Очень много вопросов по ЖКХ. Будем запускать программу по модернизации», — сообщил Глава РТ Рустам Минниханов.

Как изменятся счета в Казани?

Автор фото: Татэнерго

Для жителей Казани подготовили следующие изменения:

  • Электричество — +19%
  • Холодная вода и водоотведение — +17,5%
  • Отопление — +22,3%
  • Вывоз мусора — +8,9%
  • Горячая вода — +21,6%

Совокупно это увеличит ежемесячные расходы на коммунальные услуги на 75,75 рубля в среднем.

Татарстан и общероссийские тренды

Повышение тарифов на ЖКХ с 1 июля станет единственным за весь 2025 год. Это решение принято на федеральном уровне, где средняя индексация составит 11,9%. Для сравнения, в 2022 году индексация проводилась дважды за год.

Автор фото: Алмакаева Алина

Новое увеличение отражает тенденцию повышения затрат на содержание и развитие ЖКХ-систем по всей России. В то же время власти заверяют, что подобные меры позволят избежать сбоев в работе коммунальных служб и улучшить их качество.

«Многие малые предприятия становятся нерентабельными из-за роста тарифов и вынуждены закрываться. Это особенно актуально для сфер, где расходы на аренду и коммунальные услуги сильно выросли», — говорит Ирек Галямов в беседе с корреспондентом PROKAZAN.

Также спикер отмечает, что некоторые услуги в ЖКХ фактически превращаются в предпринимательскую деятельность. Люди зарабатывают наличные на мелких ремонтах, не платя налоги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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