Вместо гуляша — курица по-венгерски: много подливы и нежное мясо к любому гарниру

Если к картофельному пюре, гречке или макаронам хочется побольше густой подливы, вместо привычного гуляша можно приготовить курицу по-венгерски. Основа блюда — мясо, лук, сладкая паприка и сметанный соус.

Особенно хорошо для такого приготовления подходят куриные бедра без костей. Они спокойно переносят тушение и остаются сочными. Но и грудку использовать можно — просто держать ее на огне придется меньше.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Паприку не жарю долго на раскаленной сковороде. Сначала уменьшаю нагрев, добавляю специю к луку буквально на несколько секунд и сразу вливаю жидкость. Так приправа раскрывает аромат, но не успевает подгореть и дать неприятную горечь».

Что понадобится

куриные бедра без костей — 700 г;

репчатый лук — 2 шт.;

сладкая паприка — 2 ч. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

сметана — 150 г;

вода или куриный бульон — 400–450 мл;

мука — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Для более выраженного вкуса часть обычной паприки можно заменить копченой, но основной должна оставаться сладкая.

Как приготовить курицу с подливой

Курицу обсушите и нарежьте крупными кусочками. Лук измельчите небольшими кубиками. Хорошо разогрейте сковороду или сотейник с маслом. Выложите курицу одним слоем и быстро подрумяньте с двух сторон. Полностью готовить мясо пока не требуется. Переложите его на тарелку. В той же посуде обжаривайте лук на среднем огне около 5–7 минут, пока он не станет мягким. Уменьшите нагрев. Добавьте паприку, чеснок и томатную пасту, быстро перемешайте. Примерно через 20–30 секунд влейте 400 мл горячего бульона или воды. Верните курицу в сковороду. Посолите, поперчите и тушите под крышкой на слабом огне примерно 20–25 минут. Сильного кипения быть не должно. Смешайте сметану с мукой до однородности. Добавьте несколько ложек горячей подливы из сковороды и снова перемешайте — так сметана постепенно нагреется и с меньшей вероятностью свернется. Влейте сметанную смесь к курице, перемешайте и прогревайте на небольшом огне еще 3–5 минут. Если соус получился слишком густым, добавьте немного оставшегося горячего бульона.

Как получить много густой подливы

Сразу добавлять несколько ложек муки не нужно. Соус дополнительно загустеет благодаря луку и сметане, поэтому одной столовой ложки на такую порцию обычно достаточно. Иначе после остывания подлива может стать слишком плотной.

Сметану лучше вводить только в конце и не устраивать после этого бурного кипения. Предварительное смешивание с небольшим количеством горячего соуса помогает сгладить перепад температур.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Густоту проверяю обычной ложкой: подлива должна обволакивать ее тонким слоем, но свободно стекать. Если сделать соус слишком густым прямо на плите, через несколько минут он станет еще плотнее».

Курица по-венгерски особенно удобна для простых гарниров: папрично-сметанная подлива пропитывает картофельное пюре, рис, гречку или макароны, поэтому отдельно готовить соус уже не придется.

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