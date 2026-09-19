В Казани пройдет кастинг конкурса «Женщина великого духа»
21 сентября в 12:00 в Молодежном центре «Яратам» состоится кастинг Республиканского благотворительного конкурса красоты и материнства «Женщина великого духа». Финал проекта пройдет 13 октября в концертном зале «Московский».
Конкурс проводится не первый год. Он направлен на поддержку жен участников СВО и матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель проекта — создать пространство для общения, психологической поддержки, творческой реализации и личностного роста женщин. Также организаторы хотят привлечь внимание к вопросам материнства и семейных ценностей.
Организатор Екатерина Климушина отметила, что проект помогает показать силу и уникальность каждой женщины, а также дает участницам возможность раскрыться, почувствовать поддержку и увидеть новые перспективы.
В рамках подготовки конкурсанток ждут фотосессии, мастер-классы, психологические тренинги, занятия по ораторскому и сценическому мастерству.
Также участницы будут репетировать творческие номера и принимать участие в социальных акциях.
По словам организатора Энже Ганеевой, проект важен прежде всего своей человеческой составляющей. Она подчеркнула, что женщина должна чувствовать внимание, уважение и поддержку общества.
По итогам кастинга в финал пройдут 15 участниц. Отбор можно пройти очно или в онлайн-формате.
Участие в проекте полностью бесплатное.
Главный принцип конкурса заключается в том, что в нем нет проигравших. Каждая финалистка получит собственную номинацию, корону и подарки.
Финальное шоу будет включать визитную карточку, интеллектуальный конкурс, творческий номер, спортивно-танцевальный выход, дефиле в вечерних нарядах и церемонию награждения.
«Женщина великого духа» позиционируется как проект о силе женщины, материнстве, семье и поддержке. Организаторы подчеркивают, что каждая участница становится частью большой истории признания и уважения.
13 октября параллельно с финальным шоу откроется фотовыставка «Татарские сказки».
В экспозиции также представят участниц прошлогоднего конкурса. Это позволит продолжить историю проекта и показать женщин в творческих образах.
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