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В Казани пройдет кастинг конкурса «Женщина великого духа»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
21 сентября в 12:00 в Молодежном центре «Яратам...
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21 сентября в 12:00 в Молодежном центре «Яратам» состоится кастинг Республиканского благотворительного конкурса красоты и материнства «Женщина великого духа». Финал проекта пройдет 13 октября в концертном зале «Московский».

Конкурс проводится не первый год. Он направлен на поддержку жен участников СВО и матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

Цель проекта — создать пространство для общения, психологической поддержки, творческой реализации и личностного роста женщин. Также организаторы хотят привлечь внимание к вопросам материнства и семейных ценностей.

Организатор Екатерина Климушина отметила, что проект помогает показать силу и уникальность каждой женщины, а также дает участницам возможность раскрыться, почувствовать поддержку и увидеть новые перспективы.

В рамках подготовки конкурсанток ждут фотосессии, мастер-классы, психологические тренинги, занятия по ораторскому и сценическому мастерству.

Также участницы будут репетировать творческие номера и принимать участие в социальных акциях.

По словам организатора Энже Ганеевой, проект важен прежде всего своей человеческой составляющей. Она подчеркнула, что женщина должна чувствовать внимание, уважение и поддержку общества.

По итогам кастинга в финал пройдут 15 участниц. Отбор можно пройти очно или в онлайн-формате.

Участие в проекте полностью бесплатное.

Главный принцип конкурса заключается в том, что в нем нет проигравших. Каждая финалистка получит собственную номинацию, корону и подарки.

Финальное шоу будет включать визитную карточку, интеллектуальный конкурс, творческий номер, спортивно-танцевальный выход, дефиле в вечерних нарядах и церемонию награждения.

«Женщина великого духа» позиционируется как проект о силе женщины, материнстве, семье и поддержке. Организаторы подчеркивают, что каждая участница становится частью большой истории признания и уважения.

13 октября параллельно с финальным шоу откроется фотовыставка «Татарские сказки».

В экспозиции также представят участниц прошлогоднего конкурса. Это позволит продолжить историю проекта и показать женщин в творческих образах.

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