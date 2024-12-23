Теплый Новый год: казанцев предупредили о температурных качелях

Стало известно, какая погода будет в Казани 31 декабря

На пороге 2025 года природа решила удивить казанцев. Вместо традиционного зимнего мороза и снежных сугробов конец декабря радует аномальным теплом, больше напоминающим раннюю весну. Однако капризы погоды вносят свои коррективы: гололед, туман и мокрый снег требуют особой осторожности. В этом материале расскажем, чего ждать от погоды в новогоднюю ночь.

Автор фото: Алмакаева Алина

Аномальная оттепель или прощание с зимней классикой?

Последняя неделя декабря и начало января в Татарстане проходят под влиянием мощного тёплого фронта, пришедшего с Атлантического океана. Смешение воздушных масс принесло с собой аномальное потепление, непривычное для этого времени года. Холодные арктические ветра временно уступили место южным потокам, насыщенным влагой. В результате Казань встретила необычные погодные условия, которые удивляют горожан своей «весенностью».

Уже с 24 декабря столбик термометра начнёт демонстрировать устойчивую тенденцию к повышению. Днём температура колебалась от -1 до -3 °C, что на 5-7 °C выше среднегодовой нормы. Временами город накрывал лёгкий мокрый снег, который ночью превращался в гололедицу.

Автор фото: Алмакаева Алина

«Наш регион будет располагаться на западной периферии обширного антициклона с центром над Западной Сибирью. На преобладающей территории существенных осадков не ожидается, лишь днем и вечером на юго-западе республики возможен слабый снег», — рассказали в гидрометцентре РТ.

С 26 декабря наступит ещё более тёплая фаза. Температура поднимется до -1 °C. Но уже к утру столбики термометров опустятся до -10 градусов. Такие условия создают опасность на дорогах и тротуарах.

Новый год под знамением тепла

На 31 декабря и 1 января синоптики обещают аномально тёплую погоду. Температура останется около -3 °C, что для Казани является практически весенним показателем. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя. Влажность воздуха останется высокой, что увеличит ощущение прохлады, несмотря на плюсовую аномалию.

Автор фото: Алмакаева Алина

Главный виновник такой погоды — тёплый циклон, застрявший над территорией республики. Он вытеснил арктический холод и создал условия для временной «зимней оттепели». Однако синоптики предупреждают: после праздников вероятно резкое похолодание, когда циклон уступит место континентальным воздушным массам.

Начальник УГМС Татарстана Сергей Захаров представил прогноз на период с января по март 2025.

Ссылаясь на данные Росгидромета, Захаров сообщил, что в январе ожидается средняя температура воздуха около -10 градусов, в феврале — в пределах -10 градусов, а в марте — от -4 до -2 градусов.

Он подчеркнул, что в целом зимняя температура в Татарстане будет соответствовать климатической норме.

Город готов к праздникам: как Казань встретит новогодние каникулы

В период новогодних праздников Казань усиливает готовность своих коммунальных служб, чтобы жители и гости города могли наслаждаться каникулами без неприятных сюрпризов.

Автор фото: Алмакаева Алина

В новогодние дни дежурить будут 54 аварийные бригады, в состав которых войдут 248 сотрудников и 100 единиц спецтехники. Это вдвое больше, чем обычно. Для вывоза мусора УК «ПЖКХ» привлечёт три дополнительных экипажа: 90 единиц спецтехники будут работать в первую смену, а 15 — во вторую.

«Желаю всем безаварийных каникул, уважаемые коллеги, а также жителям и предприятиям, которые обеспечивают город водой, канализацией, электричеством и вывозом мусора. В таком крупном городе, как Казань, всегда нужно быть готовыми к любым ситуациям», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Также с 25 декабря по 9 января все плановые отключения коммунальных услуг будут отменены. В этот период возможны только экстренные отключения для устранения аварий.