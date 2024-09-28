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"Не терпит, если им пытаются управлять": астролог объяснила причины разрыва брака Shamana

В вихре творчества и бесконечных гастролей, зас...

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В вихре творчества и бесконечных гастролей, заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, и его супруга Елена Мартынова пришли к решению расстаться. Семилетний союз, по словам Ярослава, не выдержал испытания временем и напряженным графиком артиста. Об этом музыкант сообщил своим подписчикам, подчеркивая, что развод прошел без конфликтов и взаимных обид.

"Мы с Еленой остаемся в дружеских отношениях. Наше решение о разводе — это результат осознания того, что наш образ жизни не позволяет нам полноценно заниматься семьей," — разъяснил Ярослав.

Комментируя ситуацию, астролог Юлия Гикис указала на глубокие различия в подходах супругов к браку. "Для Елены важно было строить семейные отношения, искать гармонию и компромиссы, в то время как Ярослав ставил на первое место карьеру и свободу," — отмечает Гикис.

По мнению астролога, именно такое расхождение в приоритетах и стало решающим фактором в их отношениях. Гикис также предполагает, что предстоящий год принесет Ярославу новые вызовы и возможности для изменений как в профессиональной, так и в личной жизни.

Таким образом, развод SHAMAN стал не просто личной драмой, но и знаковым событием, подчеркивающим сложности совмещения успешной карьеры с семейной жизнью в современном мире шоу-бизнеса, пишет kp.ru.

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