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Не покупайте сейчас ни в коем случае: эксперты предсказали падение цен на вторичном рынке недвижимости

Не покупайте сейчас ни в коем случае: эксперты предсказали падение цен на вторичном рынке недвижимости

akspic.ru

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Граждан Российской Федерации предупреждают, что в текущем году отечественный рынок недвижимости будет претерпевать серьёзные изменения, который для один станут очень выгодными, а для других, наоборот, расстроят, сообщает progorodnn.

С начала текущего года на российском рынке жилья наблюдается падение спроса из-за ужесточения условий ипотечного кредитования. По прогнозам экспертов, весной ожидается падение цен на вторичное жилье примерно на десять процентов, в то время как стоимость квартир в новых домах останется стабильной из-за высокой себестоимости строительства.

В конце 2023 года были ужесточены льготные условия по новым ипотечным кредитам. Первоначальный взнос был увеличен с 20 до 30 процентов, а лимит кредита ограничен 6 млн рублей по всей стране. Также был снижен лимит субсидий, выделяемых банками. Некоторые крупные банки начали взимать с застройщиков плату за каждую выдачу ипотеки, что негативно сказалось на рынке.

Средняя процентная ставка по ипотеке в январе составила 16,7 процента для нового жилья и 16,9 процента для подержанного. Это привело к снижению спроса со стороны покупателей. По сравнению с прошлым годом средние процентные ставки снизились на 20 процентов в целом по России и на 26 процентов на рынке вторичного жилья. Несмотря на снижение спроса, цены на жилье пока не падают. На первичном рынке цены на жилье по-прежнему зависят от стоимости строительства, которая остается стабильной: В 2023 году средняя стоимость нового дома увеличится на 18,2 процента по стране и на 15,9 процента для вторичного жилья.

Согласно прогнозу экспертов, в 2024 году российский рынок жилья отреагирует, и цены упадут в основном на вторичном рынке. В условиях высоких ипотечных ставок продавцы, скорее всего, начнут снижать цены весной и стимулировать продажи. В 2024 году прогнозируется замедление роста цен как на первичном, так и на вторичном рынке. Вместе с тем специалисты заявляют, что спрос на жилье упадет на 10-20 процентов по сравнению с первым кварталом, а доля вторичного рынка увеличится.

В целом российский рынок недвижимости в 2024 году согласно прогнозам экспертов, будет ярко характеризоваться снижением спроса, постепенным снижением цен на вторичное жилье и стабилизацией цен на новостройки из-за высокой стоимости строительства.

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