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«Настоящая бурда, совсем без кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

«Настоящая бурда, совсем без кофеина»: Росконтроль озвучил марки кофе, которые лучше обходить стороной

nashebutovo.com

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Организация Росконтроль следит за качеством и безопасностью товаров и услуг, предоставляемых жителям России. Чтобы определить какие из продуктов качественные, а какие нет, Росконтроль периодически проводит исследования предлагаемых товаров на полках российских магазинов. В одном из последних исследований организация проверила марки кофе, и по итогам изучения назвала бренды кофе, которые лучше никогда не покупать. Более того, некоторые образцы были занесены в черный список, так как ничего общего с кофе они не имеют, сообщает PRIMPRESS.

Кофе - один из самых популярных напитков в России: в холодное время года его пьют горячим, а в теплое предпочитают холодным. Именно поэтому покупателям необходимо знать, какое кофе можно брать в магазинах, а какое не стоит.

Выбор Росконтроля для проведения исследований пал на растворимый кофе, так как данный вид напитка самый удобный в приготовлении, и россияне покупают и употрTбляют его чаще всего. Известно, что растворимый кофе и зерновой мало чем отличаются друг от друга, а по содержанию кофеина они почти идентичны.

Другими словами, кофе, завариваемый кипятком, бодрит абсолютно также, как сваренный кофе из зерен. Но это при условии, что содержимое пачки с растворимым кофе имеет высокий уровень качества.

Эксперты Роскачества озвучили марки кофе с хорошим составом: Monarch (теперь именно под таким названием продается кофе Jacobs Monarch), Jardin, Tchibo Exclusive, Today и Ambassador Platinum, «Черная карта» и «Московская кофейня на паяхъ».

Также Роскачество объявило бренды кофе, которые не стоит покупать: дело в том, что в ходе исследований специалисты обнаружили, что некоторые производители вместо натурального кофе продают смеси из злаковых культур или цикорий. К ним отнесли марку «Жокей», Italica и MacCoffee Favorite.

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