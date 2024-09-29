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Настя Ивлеева получила 5 млн от завода, который испортил ее энергетики: в напитках обнаружили плесень и грязь

В начале текущего года мир узнал о серьезном ин...

uznayvse.ru

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В начале текущего года мир узнал о серьезном инциденте, который поставил под угрозу репутацию популярного бренда энергетиков Easy Peasy, принадлежащего известной блогерше и предпринимательнице Анастасии Ивлеевой. Проблемы начались после того, как фабрика «Сила воина Евразия», ответственная за производство напитков, серьезно нарушила технологический процесс. В результате на складе обнаружились бракованные банки с плесенью и грязью, что стало настоящим ударом для бизнеса Ивлеевой.

Судебная борьба и иски
Ивлеева, не желая мириться с ущербом, который нанесло некачественное производство, обратилась в суд с требованием возместить убытки на сумму 4,6 миллиона рублей. Ситуация обострилась, и в ходе судебных разбирательств сумма ущерба возросла до 5 миллионов. Суд вынес решение в пользу Ивлеевой, обязав производственное предприятие выплатить компенсацию.

Экономические последствия
Производство энергетиков и чипсов под брендом Easy Peasy было важной частью дохода блогера, чья компания «Коленки пчелы» за прошлый год заработала 2,8 миллиарда рублей. Но скандал и последующие проблемы с качеством продукции привели к отказу некоторых сетевых супермаркетов от сотрудничества с брендом.

Дополнительные вызовы
Летом текущего года Ивлеева в партнерстве с ресторатором Александром Пичугиным открыла бар-лапшичную Nudles, который также оказался в центре скандала из-за неоднозначного слогана Suck it, вызвавшего недовольство у представителей православного движения «Сорок сороков». Вопреки жалобам, Федеральная антимонопольная служба не нашла оснований для возбуждения дела против заведения.

Личные перипетии
В личной жизни Ивлеевой также наметились изменения: весной она рассталась с партнером, оставив его имя в тайне. В это время ее бывший муж, рэпер Элджей, не скрывает нового романа с певицей Анной Пурцен.

В этом калейдоскопе событий, Анастасия Ивлеева продолжает демонстрировать упорство и желание вести свой бизнес вопреки препятствиям, оставаясь в центре внимания общественности как яркая и спорная фигура в мире российского шоу-бизнеса и предпринимательства, пишет starhit.ru.

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