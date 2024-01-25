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«Нас обложили со всех сторон»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал информацию о переброске 300 тысяч солдат НАТО к границам России

«Нас обложили со всех сторон»: генерал-лейтенант Гурулев прокомментировал информацию о переброске 300 тысяч солдат НАТО к границам России

100biografiy.ru

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Бывший российский военачальник и депутат Госдумы РФ Андрей Гурулев выразил мнение о том, что сегодня Мир вошел в стадию глобального вооруженного конфликта.

В интервью на телеканале «Царьград», фрагмент из которого опубликован в личном telegram-канале генерал-лейтенанта, депутат Гурулев заявил, что вооруженное столкновение с Украиной началось не с инициативы Российской Федерации. Причиной тому стали попытки стран НАТО «уничтожить Россию», подходя к границам государства через разные страны, к которым относятся Беларусь, Казахстан, Украина и территории Закавказья.

По мнению Гурулева в настоящее время решение конфликтов путем мирных переговоров и соглашений невозможно, так как точка невозврата пройдена, и весь Мир находится на стадии начала третьей мировой войны.

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