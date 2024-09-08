Нас нужно готовиться к аномальному похолоданию в начале сентября: свежий прогноз с понедельника

Похоже, что конец августа 2023 года войдет в историю погодных наблюдений России как время необычайно высоких температур. Стационарный антициклон, установившийся над Европейской частью России, обусловил сухую и солнечную погоду на территории от Балтики до Кавказа, делая этот период одним из самых жарких за последние годы.

Пик летней жары в несезонное время

Несмотря на уходящие в Сибирь циклоны, которые оставляли за собой облачность на востоке Русской равнины, большая часть территории остается под влиянием аномального тепла. В южных регионах и в Черноземье температуры днем достигают +28...+33°С, что характерно для разгара лета, в то время как в Заполярье столбики термометров подскочили до +18...+23°С.

Сентябрь принесет субтропическую жару

К первому дню осени ожидается еще больший рост температур. Прохладные деньки, обычные для этого времени года, сменятся субтропической жарой почти на всей территории Русской равнины. В центральных областях температура воздуха будет колебаться в пределах +27...+32°С, а в Черноземье ожидается даже более значительный подъем температуры на 2–3 градуса. Южные регионы могут испытать пик жары до +32...+37°С.

Москва и Краснодар в ожидании температурных рекордов

В Москве, хотя и не предвидится критически высоких показателей, температура будет достаточно высока для последних дней лета. Столица встретит сентябрь с температурой в районе +30°С, а в Краснодаре к началу осени ожидается усиление жары до +33...+35°С.

Это необычное для конца лета тепло является ярким свидетельством изменений климатических условий, которые в последние годы все чаще приводят к экстремальным погодным явлениям. Настоящая жара представляет как вызовы, так и возможности для жителей России, включая необходимость адаптации к более высоким температурам и изменениям в расписании традиционных сезонных мероприятий.