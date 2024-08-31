Билан и неожиданное предложение на сцене: как Казань отметила День города

В Казани состоялся праздничный концерт ко Дню Республики

Вчера, в Казани прошел праздничный концерт посвященный дню города и республики Татарстан. О том, как жители столицы отмечали праздник, кто выступил и чем удивляли гостей — расскажем в материале PROKAZAN.

От Димы Билана до предложения руки и сердца

Традиционно мероприятие состоялось на набережной у центра семьи «Казан», где праздник собрал тысячи людей, желающих отметить это день вместе. На концерте выступили Братья Гримм, Виталий Гогунский, Ильдус Садыков и Анастасия Макарова.

Автор фото: Альбина Шафеева

Главным хедлайнером концерта стал Дима Билан. Многие зрители занимали свое место у сцены еще с самого утра, чтобы вживую увидеть любимого артиста. Билан очень активно взаимодействовал с публикой: делился личными историями, передавал микрофон фанатам и несмотря на ограждения, проходил в первые ряды под восторженные крики зрителей. Самые преданные его фанаты встречали певца с плакатами и криками «Дима, я люблю тебя». Билан ничего из этого не оставлял без внимания.

Певец рассказал, что его детство прошло в Татарстане, в деревне Пестрецы и у него остались очень теплые и трепетные воспоминания от этого времени.

«Я пошел в детский сад в Татарстане и очень много у меня связано с этими местами, особенно с деревней Пестрецы. Это невероятно сказочные времена. Я обычно всегда нервничаю, когда выхожу на сцену, потому что это все происходит в моменте и такого больше не повторится. Но выходя на эту сцену, я чувствовал, что выхожу к семье. Сегодня я вышел к вам с огромной благодарностью и внутренним спокойствием», — отметил Билан с корреспондентом PROKAZAN.

Автор фото: Альбина Шафеева

Одним из кульминационных моментов вечера стал выход Кирилла Коледова, который пригласил к себе свою девушку и сделал ей предложение прямо на концертной сцене под бурные овации публики. Девушка от неожиданности растрогалась, но сразу же согласилась. В этот важный для них день, весь город радовался и поздравлял ребят.

«Дорогая, Алиса, я хочу чтобы ты запомнила этот день. Хоть я и не Дима Билан, но когда мы вместе все невозможное возможно. Я хочу, чтобы в нашем прекрасном городе, в его день рождения, Коледовых стало чуточку больше», — сказал Кирилл.

Яркий праздник в Казани без салюта

Сюрпризом для гостей было выступления Виталия Гогунского, который стал известен по роли Кузи из сериала «Универ». Виталий исполнил несколько своих композиций и специально для редакции PROKAZAN поделился впечатлениями от города:

«Казань — прекрасный, фантастический город. Планирую еще раз сюда приехать, хотя мы и сейчас еще не уезжаем. Счастливые люди, красивый город, все замечательно», — отметил Виталий в разговоре с корреспондентом PROKAZAN.

Автор фото: Альбина Шафеева

Кроме музыкальных выступлений, на концерте были организованы различные площадки, где жители могли попробовать традиционные татарские блюда, участвовать в различных интерактивах и насладиться выступлениями местных коллективов. Многие приходили с семьями, что создавало атмосферу единства и праздника. В ходе концерта проходили различные розыгрыши и конкурсы, благодаря этому публика оставалась активной и веселой вплоть до самого конца.

Автор фото: Альбина Шафеева

На мероприятии так же выступили с приветственным словом руководитель исполнительного комитета Казани — Гузель Сагитова и герой РФ Айнур Саффиулин. Вместе они вручили паспорта ребятам, которые достигли 14 лет и сказали напутственные слова.

«Всего самого светлого и доброго! Это новая степень и ответственность вашей жизни, мы конечно же вас поздравляем и желаем вам быть умными, смелыми, честными, раскрывать свои таланты и получать новые знания. И конечно, работать во благо города, республики и страны. И быть гордостью своего народа!», — пожелала Сагитова.

Автор фото: Альбина Шафеева

В этом году жители города не смогли наблюдать традиционный салют, потому что его отменили за несколько дней до концерта. Поэтому после выступления артистов ведущие попрощались с гостями и мероприятие закончилось. Несмотря на это, жители все равно остались довольны мероприятием. Множество позитивных эмоций и ярких впечатлений от концерта даже компенсировали ожидания, связанные с транспортом и очередями в метро.