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Начнется в 2024 году: россиян предупредили о крупнейшей с 90-х годов денежной реформе

Начнется в 2024 году: россиян предупредили о крупнейшей с 90-х годов денежной реформе

ramnews.ru

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Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что в наступающем 2024 году планируется начать тестирование новой российской валюты, сообщает progorod33.

Сейчас в нашей стране используется две национальные денежные формы: наличные и безналичные. Но Центральный банк принял решение ввести еще одну - цифровой рубль.

Третья по счету валюта нужна в первую очередь для того, чтобы отслеживать, как граждане России тратят целевые социальные выплаты и субсидии. Дело в том, что не все россияне используют предоставленные государством средства по назначению: к примеру, выплаты, положенные на реализацию потребностей детей, родители растрачивают на собственные нужды, что делать нельзя. С цифровым рублем следить за подобными тратами будет возможно, так как он будет иметь уникальную особенность - окрашивание.

Новая денежная форма будет храниться на специально предназначенной для нее платформе Центробанка РФ, вместе с тем привязка к строго одному банку не будет требоваться. Также указано, что цифровые рубли не предназначены для накопления и инвестиций, ими можно будет пользоваться только для расчета.

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