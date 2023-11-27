Начнется 1 декабря и будет 3 дня подряд: синоптики резко изменили прогноз погоды

Согласно прогнозу погоды специалистов службы Gismeteo, на Российскую Федерацию движется масштабный циклон, который накроет собой большое количество регионов нашей страны.

Ожидается, что осадки начнут атаковать жителей Центральных и Приволжских регионов России уже с 27 ноября, где 27 и 28 числа преимущественно будут идти дожди из-за плюсовой температуры воздуха до 2 градусов, а затем тепло резко сменят холода: уже 1 декабря столбики термометров резко упадут до минус 11 градусов. Более того, вместе с морозами нагрянут и снегопады, согласно прогнозу метеорологов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что циклон движется от Черного моря и уже сегодня вечером начнет безумствовать в столице России, Москве. По словам метеоролога, в Москве и Московской области начнется не просто снег, а один из самых сильнейших снегопадов, которые только были в конце ноября, передали «Известия».

Менее всего повезет жителям Республики Татарстан и ближайших к ней регионов, так как циклон, который нагрянет на территорию Москвы уже сегодня, дойдет до Казани, и с 1 по 3 декабря выпадет 23,3 мм осадков, при том, что 55 мм - месячная декабрьская норма для столицы Татарстана. Другими словами, всего за три дня в городе выпадет половина месячной нормы.