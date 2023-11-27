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· Ульяна Сенько

Начнется 1 декабря и будет 3 дня подряд: синоптики резко изменили прогноз погоды

Начнется 1 декабря и будет 3 дня подряд: синоптики резко изменили прогноз погоды

s-ova.ru

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Согласно прогнозу погоды специалистов службы Gismeteo, на Российскую Федерацию движется масштабный циклон, который накроет собой большое количество регионов нашей страны.

Ожидается, что осадки начнут атаковать жителей Центральных и Приволжских регионов России уже с 27 ноября, где 27 и 28 числа преимущественно будут идти дожди из-за плюсовой температуры воздуха до 2 градусов, а затем тепло резко сменят холода: уже 1 декабря столбики термометров резко упадут до минус 11 градусов. Более того, вместе с морозами нагрянут и снегопады, согласно прогнозу метеорологов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что циклон движется от Черного моря и уже сегодня вечером начнет безумствовать в столице России, Москве. По словам метеоролога, в Москве и Московской области начнется не просто снег, а один из самых сильнейших снегопадов, которые только были в конце ноября, передали «Известия».

Менее всего повезет жителям Республики Татарстан и ближайших к ней регионов, так как циклон, который нагрянет на территорию Москвы уже сегодня, дойдет до Казани, и с 1 по 3 декабря выпадет 23,3 мм осадков, при том, что 55 мм - месячная декабрьская норма для столицы Татарстана. Другими словами, всего за три дня в городе выпадет половина месячной нормы.

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