Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

На карты поступит от 55 до 80 тысяч рублей: Путин подписал указ о новых выплатах пенсионерам

Президент России объявил о единовременных выпла...

kbr.ru

Подписаться в Telegram

На последнем заседании организационного комитета «Победа», президент России, Владимир Путин, объявил о новом и значительном финансовом решении, призванном углубить уважение и благодарность нации к тем, кто боролся за её свободу во время Великой Отечественной войны.

В рамках подготовки к восьмидесятому юбилею Великой Победы, указ о единовременных выплатах стал знаком признания вклада ветеранов и других значимых участников военных действий.

Финансовое признание заслуг

Президент Путин подписал указ о выплатах, который включает 80 тысяч рублей для фронтовиков, их вдов, а также для малолетних узников нацистских лагерей.

Ветераны трудового фронта, жители осаждённого Ленинграда и другие, чья деятельность была критически важна для военных усилий, получат по 55 тысяч рублей. Эти суммы отражают благодарность государства за их жертвы и труды.

Подготовка ко дню Победы и дальнейшие инициативы

Помимо финансовых выплат, на заседании обсуждались подготовительные мероприятия к празднованию 80-летия Победы. Речь шла о церемониях, направленных на увековечивание памяти павших и почтение городов, отличившихся в годы войны. Также было объявлено о намерениях по усилению программ поддержки ветеранов и сохранении военно-исторического наследия.

2025 год как символ героизма

Президент также заявил 2025 год Годом защитника Отечества, подчеркивая значимость этой даты не только в контексте прошлого, но и для поддержания духа патриотизма в будущих поколениях. Он подчеркнул важность непрерывной памяти о прошлом как основы для настоящего и будущего страны.

Этот новый указ о единовременных выплатах не просто укрепляет материальное положение ветеранов, но и служит напоминанием о моральном долге перед теми, кто оказался на передовой истории.

Инициативы, ведущие к юбилею Великой Победы, являются краеугольным камнем в стратегии России по сохранению исторической памяти и воспитанию уважения к истории в сердцах и умах всех россиян, сообщает ulpravda.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

травить тараканов москва вызов на дом

Новости Казани

день назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Новости России

2 дня назад

Испытательные лаборатории нефти и нефтепродуктов АО «Транснефть – Прикамье» выполнили почти 100 тыс. исследований за 2024 год

затирка плитки цена за м2 в Екатеринбурге

Новости Татарстана

8 часов назад

Через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей

Новости Казани

день назад

17 января в парке «Черное озеро» пройдет ледовое шоу

Новости Казани

день назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Лонгриды

20 часов назад

Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с проблемой

Новости Казани

день назад

Елена Вяльба поговорила с Кулешовой в Казани, ее переселили моментально
Лонгриды
2 дня назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

В Татарстане начало года оказалось под влиянием...

Новости Казани

43 минуты назад

Появилось видео с медведем Терпеем, который уехал из Казанского зоопарка

Новости России

5 часов назад

билайн станет партнером федерального конкурса «Наука. Территория героев»

Новости Татарстана

час назад

Челнинец 27 декабря заступился за парня и потерял зрение на один глаз

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевском районе 64-летний мужчина умер в результате ДТП
В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из ...
Новости Казани
23 минуты назад

В казанском ЖК "Салават Купере" парень упал из окна 9 этажа

Новости Казани

3 часа назад

Автоледи выехала на встречку и влетела в 2 легковушки в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 21 января 6 планет выстроятся в одну линию

Новости Татарстана

4 часа назад

В Челнах самогонный аппарат рванул прямо в квартире
В первые дни каникул татарстанцы смотрели комед...
Важное в РТ
7 дней назад

В первые дни каникул татарстанцы смотрели комедии и телепередачи, а к концу выходных – семейное кино и мелодрамы