«Мы сделаем это уже 9 мая»: Китай сказал, к чему готовиться гражданам РФ
news-pravda.com
Отличные новости для российских путешественников! Уже с 9–10 мая Китай начнёт поэтапную отмену временных ограничений, из-за которых в начале месяца резко подорожало проживание и снизилась доступность туров.
Это особенно актуально для жителей Дальнего Востока, где поездки в КНР пользуются большим спросом.
Что произошло ранее
В начале мая власти КНР, ссылаясь на национальные праздники и внутренний туризм, рекомендовали туркомпаниям снизить поток иностранных туристов. В результате:
- Цены на отели выросли до +200%
- Большинство туров стали временно недоступны
- Пострадали преимущественно регионы, ориентированные на поездки в Китай — Приморье, Хабаровский край, Сахалин
Что изменится с 9 мая
По информации от туроператоров и источников в индустрии, уже с 9–10 мая начнётся постепенное снятие ограничений:
- Цены на проживание вернутся к апрельскому уровню
- Туры снова станут доступны по обычным ценам
- Изменения затронут все туристические направления Китая — от Суйфэньхэ до Шанхая
Почему это важно именно сейчас
- Лучшее время бронировать поездку — до нового роста цен
- Можно сэкономить на отелях и экскурсиях
- Ожидается восстановление регулярного потока туристов между Россией и КНР
Эксперты уверены: в ближайшие недели спрос на поездки в Китай начнёт быстро расти, а возврат к прежним условиям откроет новые возможности для туристов.
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