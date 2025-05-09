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«Мы сделаем это уже 9 мая»: Китай сказал, к чему готовиться гражданам РФ

Отличные новости для российских путешественнико...

news-pravda.com

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Отличные новости для российских путешественников! Уже с 9–10 мая Китай начнёт поэтапную отмену временных ограничений, из-за которых в начале месяца резко подорожало проживание и снизилась доступность туров.

Это особенно актуально для жителей Дальнего Востока, где поездки в КНР пользуются большим спросом.

Что произошло ранее

В начале мая власти КНР, ссылаясь на национальные праздники и внутренний туризм, рекомендовали туркомпаниям снизить поток иностранных туристов. В результате:

  • Цены на отели выросли до +200%
  • Большинство туров стали временно недоступны
  • Пострадали преимущественно регионы, ориентированные на поездки в Китай — Приморье, Хабаровский край, Сахалин

Что изменится с 9 мая

По информации от туроператоров и источников в индустрии, уже с 9–10 мая начнётся постепенное снятие ограничений:

  • Цены на проживание вернутся к апрельскому уровню
  • Туры снова станут доступны по обычным ценам
  • Изменения затронут все туристические направления Китая — от Суйфэньхэ до Шанхая

Почему это важно именно сейчас

  • Лучшее время бронировать поездку — до нового роста цен
  • Можно сэкономить на отелях и экскурсиях
  • Ожидается восстановление регулярного потока туристов между Россией и КНР

Эксперты уверены: в ближайшие недели спрос на поездки в Китай начнёт быстро расти, а возврат к прежним условиям откроет новые возможности для туристов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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