«Мы сделаем это уже 9 мая»: Китай сказал, к чему готовиться гражданам РФ

Отличные новости для российских путешественников! Уже с 9–10 мая Китай начнёт поэтапную отмену временных ограничений, из-за которых в начале месяца резко подорожало проживание и снизилась доступность туров.

Это особенно актуально для жителей Дальнего Востока, где поездки в КНР пользуются большим спросом.

Что произошло ранее

В начале мая власти КНР, ссылаясь на национальные праздники и внутренний туризм, рекомендовали туркомпаниям снизить поток иностранных туристов. В результате:

Цены на отели выросли до +200%

Большинство туров стали временно недоступны

Пострадали преимущественно регионы, ориентированные на поездки в Китай — Приморье, Хабаровский край, Сахалин

Что изменится с 9 мая

По информации от туроператоров и источников в индустрии, уже с 9–10 мая начнётся постепенное снятие ограничений:

Цены на проживание вернутся к апрельскому уровню

Туры снова станут доступны по обычным ценам

Изменения затронут все туристические направления Китая — от Суйфэньхэ до Шанхая

Почему это важно именно сейчас

Лучшее время бронировать поездку — до нового роста цен

Можно сэкономить на отелях и экскурсиях

Ожидается восстановление регулярного потока туристов между Россией и КНР

Эксперты уверены: в ближайшие недели спрос на поездки в Китай начнёт быстро расти, а возврат к прежним условиям откроет новые возможности для туристов.