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Муж Татьяны Булановой задолжал налоговой и приставам 10 млн рублей

По информации сайта, платить мужчина перестал в...

pixabay.com

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Валерий Руднев — экс-теннисист. В настоящее время он является владельцем крупных компаний. Проследить за его работой может кто угодно на сайтах ФССП. Выяснилось, что у супруга Татьяны Булановой есть задолженность более 10 млн рублей, в том числе за кредит.

По информации сайта, платить мужчина перестал в феврале минувшего года. У него имеются штрафы в ГАИ и долг у собственной компании более 800 тысяч рублей за неуплату налогов. Организация в любой момент может закрыться. Кроме того, сама Татьяна Буланова живет не по средствам. В сентябре она рассказала, что ей приходится каждый месяц гасить долги по кредиту.

Цель взятия денег неизвестна. Ежемесячный платеж певицы - приблизительно 45 тыс. рублей. Артистка сообщила, что у нее нет своей машины. Услугами домработницы она тоже не пользуется и убирается сама, пишет Вокруг.ТВ.

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