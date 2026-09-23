Windows 7 зависала на экране приветствия из-за однотонной заливки

Владельцы Windows 7 могли застрять на экране приветствия ровно на 30 секунд, и виновата в этом была однотонная заливка рабочего стола вместо привычных обоев. Об этом необычном сбое прошлых лет подробно рассказало издание Windows Latest.

Система удерживала надпись «Добро пожаловать» и открывала рабочий стол только после паузы. Ошибка давала о себе знать, когда пользователь вместо картинки выбирал сплошной цвет — голубой, зелёный или красный. Windows воспринимала такое оформление как неправильное, что и приводило к зависанию при запуске.

Ветеран Microsoft Рэймонд Чен пояснил механику: в коде старт системы всегда ждал сигнала от компонента WallpaperReady, который отвечает за загрузку обоев. При однотонной заливке нужный сигнал не поступал, и ожидание тянулось до истечения тайм-аута в 30 секунд. Проявлялась неполадка в течение нескольких месяцев после выхода Windows 7 в 2009 году, а затем её устранили.

Отдельно в конце сентября журналисты XDA сообщили, что Windows по умолчанию устанавливается на диск C. Буквы A и B изначально были зарезервированы под дисководы, поэтому основным системным диском стало обозначение C.