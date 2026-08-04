Новости Татарстана

ХК «Челны» пропустит сезон ВХЛ из-за финансовых трудностей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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ХК «Челны» не выступит в следующем розыгрыше Высшей хоккейной лиги. Президент команды Фарид Салахов объявил о решении игрокам на личной встрече. Причина — деньги: для участия в сезоне ВХЛ 2026/27 необходимо порядка 250 млн рублей, и обеспечить такую сумму в текущей ситуации клубу не удалось.

Важно: речь о временной паузе, а не о ликвидации. Хоккейная школа продолжит работать, а менеджмент сосредоточится на поиске новых инвесторов. Если финансирование найдётся, «Челны» вернутся в большой хоккей.

Салахов поблагодарил игроков, тренеров, персонал, болельщиков и партнёров за годы поддержки. Руководство пообещало держать всех в курсе дальнейших шагов. В клубе рассчитывают, что остановка окажется временной и команда снова выйдет на лёд.

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