5 августа в Татарстане пройдет горячая линия по оформлению частных домов. Специалисты Росреестра и Роскадастра республики расскажут, как правильно поставить дом на кадастровый учет и зарегистрировать права на него. Звонки принимаются с 10:00 до 12:00 по телефону 8 (843) 255-25-71.

Правообладатели земельных участков, на которых уже построены новые дома, смогут узнать, как провести обе процедуры одновременно. Тем, кто только планирует стройку, подскажут, на что обратить внимание, чтобы потом не пришлось переделывать документы.

Отдельно разберут отличия уведомительного порядка от упрощенного оформления по «дачной амнистии». Это важно: многие путают эти схемы и попадают в неприятные ситуации — дом построен, а оформить его не получается.

Акция приурочена ко Дню строителя, так что это отличный повод навести порядок в своих документах. Не упустите возможность получить бесплатную консультацию от профессионалов.