Криптообменники в РФ должны будут иметь 15 млн рублей собственных средств

В России вступит в силу закон, регулирующий обращение криптовалют. Документ подписал президент Владимир Путин. Согласно новым правилам, обменивать цифровые валюты смогут только организации, включённые в специальный реестр, а их собственные средства должны составлять не менее 15 млн рублей.

Закон также устанавливает требования к хранению и учёту криптовалют. Под его действие попадут компании, проводящие не менее двух операций в месяц на сумму свыше 3,5 млн рублей. Им придётся вступить в профильную саморегулируемую организацию.

Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период — он продлится до 1 июля 2027 года. До этого времени компании должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.