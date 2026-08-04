Экономика

Криптообменники в РФ должны будут иметь 15 млн рублей собственных средств

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Путин подписал закон о регулировании криптовалю...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В России вступит в силу закон, регулирующий обращение криптовалют. Документ подписал президент Владимир Путин. Согласно новым правилам, обменивать цифровые валюты смогут только организации, включённые в специальный реестр, а их собственные средства должны составлять не менее 15 млн рублей.

Закон также устанавливает требования к хранению и учёту криптовалют. Под его действие попадут компании, проводящие не менее двух операций в месяц на сумму свыше 3,5 млн рублей. Им придётся вступить в профильную саморегулируемую организацию.

Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период — он продлится до 1 июля 2027 года. До этого времени компании должны привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями.

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