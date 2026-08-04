Метрополитен начал мстить: казанских велосипедистов лишили главного бонуса

Казанский метрополитен, последний в России, где пускали велосипеды в вагоны, с конца прошлого года ввел полный запрет на их провоз. Двухколесного друга не пропустят ни на станцию, ни в поезд — если он не разобран и не упакован в чехол.

Причины нашли быстро: габаритный транспорт создавал давку, мешал выходу в час пик и блокировал проходы. А камеры видеонаблюдения, установленные в 2024 году, показали, что около 60% пассажиров не оплачивают провоз велосипеда. Некоторые вообще используют его для перевозки ручной клади в обход правил.

Исключение сделали только для детских складных моделей в сложенном виде. Остальным велосипедистам придется либо оставлять транспорт на парковке, либо выучить новый порядок: дежурный у турникета сделает предупреждение, а при отказе покинуть станцию — выпишет штраф. Контролеры могут остановить нарушителя еще до эскалатора.

В «Метроэлектротрансе» рассказали, что жалоб пока немного — всего 12 за 2026 год, и в основном они от тех, кто раньше возил велосипед бесплатно. Для владельцев велосипедов оборудовали парковки у четырех станций, остальные появятся по запросу пассажиров.