В ЧП с небольшими судами в Татарстане погибли 7 человек

В Татарстане семь человек погибли при ЧП с небольшими судами. Эта трагедия — не случайность, а закономерность: чаще всего такие происшествия случаются из-за лихачества на воде и алкоголя. Нарушение скоростного режима и управление в состоянии опьянения — вот два главных фактора столкновений.

Маломерные суда многим кажутся несерьёзным транспортом, поэтому за штурвал садятся бездумно. Кто-то гонит по волнам, не думая о последствиях, кто-то выпивает, считая, что на воде это допустимо. А потом семь человек не возвращаются домой.

Спасатели вновь повторяют прописные истины: скорость на воде должна быть разумной, а алкоголь и управление судном несовместимы. Нарушив эти правила, можно заплатить самую высокую цену — собственную жизнь.