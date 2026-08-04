Приложение МАКС упрощает доступ к льготам для жителей Татарстана

В Татарстане появился простой способ подтвердить льготу при покупке билетов в музеи, театры и другие культурные места. Для этого достаточно запустить приложение МАКС и показать его на кассе. Электронное подтверждение заменяет бумажные справки.

Раньше льготникам приходилось таскать с собой кипу документов, а кассиры долго сверяли данные. Теперь все нужные сведения подтягиваются в приложение автоматически. Это экономит время и нервы. Ошибки из-за неразборчивого почерка или потерянных бумажек исключены.

Приложение уже доступно для скачивания. Им могут пользоваться пенсионеры, студенты, многодетные семьи и все, кому положены скидки. В Минкультуры республики говорят, что нововведение избавит от бумажной волокиты. Оформлять ничего не нужно — достаточно установить программу.

Система работает по всей республике. Достаточно один раз установить приложение и предъявить его при входе — никаких дополнительных справок не потребуется. Льгота будет подтверждена автоматически.