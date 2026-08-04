Новости Татарстана

Приложение МАКС упрощает доступ к льготам для жителей Татарстана

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Жители Татарстана могут подтверждать право на л...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

В Татарстане появился простой способ подтвердить льготу при покупке билетов в музеи, театры и другие культурные места. Для этого достаточно запустить приложение МАКС и показать его на кассе. Электронное подтверждение заменяет бумажные справки.

Раньше льготникам приходилось таскать с собой кипу документов, а кассиры долго сверяли данные. Теперь все нужные сведения подтягиваются в приложение автоматически. Это экономит время и нервы. Ошибки из-за неразборчивого почерка или потерянных бумажек исключены.

Приложение уже доступно для скачивания. Им могут пользоваться пенсионеры, студенты, многодетные семьи и все, кому положены скидки. В Минкультуры республики говорят, что нововведение избавит от бумажной волокиты. Оформлять ничего не нужно — достаточно установить программу.

Система работает по всей республике. Достаточно один раз установить приложение и предъявить его при входе — никаких дополнительных справок не потребуется. Льгота будет подтверждена автоматически.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Фото на могильном кресте: богослов раскрыл, чем это грозит душам усопших

Интересное в Казани

8 часов назад

«Выбрали проект, нашли подрядчика и думали, что главное сделано»: рассказываем, о чём молчат строители в Казани

средство от тараканов сильное

Не у нас

день назад

Туристы ищут способы уехать с Куршской косы из-за дефицита автобусов

Технологии

19 часов назад

Клавиатура MacBook Pro провалилась в корпус из-за жары

цены на электромонтажные работы спб в Санкт-Петербурге

Новости России

день назад

Подлый человек рядом: 3 признака, которые выдают его без слов

Технологии

день назад

Редактор How-To Geek советует не покупать смартфон в 2026 году

Технологии

день назад

Ценные данные на смартфоне могут пропасть, предупредили журналисты

Технологии

22 часа назад

Qwen3.8-Max от Alibaba стала доступна всем, веса откроют на следующей неделе
Новости Казани
57 минут назад

В Казани начали монтировать сцену для фестиваля «Новая волна»

Казань готовится к фестивалю «Новая волна»: на ...

Технологии

час назад

Google отменила выход AI Studio и перенесла функции в Gemini

Гид по Казани

день назад

Юные таланты: где ребёнок учится с интересом

Новости России

час назад

МРОТ в 2027 году вырастет: минималка может превысить 32 тысячи

Гороскопы

3 часа назад

В Набережных Челнах женщина лишилась 50 тысяч рублей при покупке целебных трав
В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона груз...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане сошли с рельсов четыре вагона грузового поезда

Новости России

3 часа назад

Эвакуация авто изменится: водителям хотят дать 15 минут

Новости Казани

4 часа назад

Метрополитен начал мстить: казанских велосипедистов лишили главного бонуса

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане пройдет горячая линия по оформлению частных домов
Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в...
Интересное в Казани
4 дня назад

Первые 150 тысяч исчезают непонятно куда: как в Казани сразу заехать в готовую квартиру