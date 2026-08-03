Среднемагистральные МС-21: авиаэксперт озвучил сроки передачи авиакомпаниям

Авиакомпании получат лайнеры МС-21 в сроки, которые назвал авиаэксперт Роман Гусаров.

Гусаров пояснил, что самолет относится к среднемагистральному классу. Как он отметил, именно этот класс является самым распространенным в мире.

Таким образом, переданные авиаперевозчикам МС-21 будут работать в наиболее востребованном сегменте пассажирских перевозок.