Среднемагистральные МС-21: авиаэксперт озвучил сроки передачи авиакомпаниям
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Авиакомпании получат лайнеры МС-21 в сроки, которые назвал авиаэксперт Роман Гусаров.
Гусаров пояснил, что самолет относится к среднемагистральному классу. Как он отметил, именно этот класс является самым распространенным в мире.
Таким образом, переданные авиаперевозчикам МС-21 будут работать в наиболее востребованном сегменте пассажирских перевозок.
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