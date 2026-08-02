Новые правила перевозки багажа и животных в такси с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать обновленные правила перевозки багажа, ручной клади и домашних животных в такси, автобусах и городском наземном электротранспорте. Для пассажиров это означает больше конкретики: что можно взять с собой, как перевозить питомца и в каких случаях водитель вправе отказать.

Новые требования утверждены приказом Минтранса и будут действовать до 1 сентября 2032 года. Как сообщает ТАСС, изменения затронут в том числе провоз ручной клади, негабаритного багажа, собак, птиц и потенциально опасных предметов.

Что изменится в правилах перевозки багажа

Главное изменение для пассажиров такси — перевозчики смогут самостоятельно устанавливать требования к ручной клади. Таксопарк вправе определить, сколько мест пассажир может взять в салон, какого размера они должны быть и как их нужно размещать.

При этом ограничения не могут быть произвольными. Вещи не должны пачкать или портить салон автомобиля, мешать водителю управлять машиной и перекрывать обзор.

По сути, новая норма закрепляет то, что раньше часто решалось на месте — через спор между пассажиром и водителем. Теперь правила конкретного перевозчика могут стать основанием для отказа, если багаж явно мешает безопасной поездке.

«Таксопарк вправе самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади», — говорится в материале «Ведомостей».

Чемодан не влез в багажник: можно ли везти его в салоне

Отдельно в правилах прописан негабаритный багаж. Если чемодан, коробка или другая поклажа не помещается в багажный отсек, пассажир и водитель могут договориться о перевозке в салоне.

Но есть два ключевых условия. Багаж не должен мешать управлению автомобилем и не должен создавать угрозу для пассажиров, водителя или других участников движения.

Это значит, что крупную сумку нельзя ставить так, чтобы она закрывала зеркала, мешала переключать передачи, давила на пассажиров или могла резко сместиться при торможении.

Инвалидные кресла-коляски по новым правилам провозятся бесплатно. Это важное уточнение для пассажиров с ограниченной мобильностью и сопровождающих их людей.

Как теперь перевозить собак в такси

Заметная часть приказа посвящена животным. В легковом такси разрешается перевозить собак, но при соблюдении условий: у животного должен быть намордник, поводок и подстилка.

Такая норма снижает риск конфликта между пассажиром, водителем и перевозчиком. Подстилка нужна, чтобы защитить салон, поводок — чтобы контролировать собаку, а намордник — чтобы поездка была безопасной для окружающих.

Собака-поводырь перевозится отдельно от других животных. Этот статус связан с особой ролью животного: оно сопровождает человека с инвалидностью и не рассматривается как обычный питомец.

В контексте городских поездок такси давно стало не только способом добраться до аэропорта или вокзала, но и повседневным транспортом для семей с детьми, пожилых людей и владельцев животных. Поэтому правила перевозки питомцев напрямую касаются миллионов пассажиров.

Контейнер для кошек, мелких животных и птиц

Мелких домашних животных и птиц нужно перевозить в специальных контейнерах. Контейнер должен закрываться, пропускать воздух и иметь глухое водонепроницаемое дно.

Его длина, ширина и высота не должны превышать 120 сантиметров, если перевозчик не установил более мягкие требования и не увеличил этот предел.

Дно контейнера должно быть покрыто абсорбирующим материалом. При этом материал не должен высыпаться наружу, чтобы не пачкать салон и вещи других пассажиров.

Клетку с птицей предписано накрывать светонепроницаемой тканью. Это помогает снизить стресс для птицы во время поездки и уменьшить внешние раздражители.

«Мелких домашних животных и птиц требуется перевозить в закрытых контейнерах с доступом воздуха и водонепроницаемым дном», — сообщили в материале «Российской газеты».

Может ли перевозчик вводить свои требования

Да, перевозчик вправе устанавливать дополнительные требования к перевозке животных, багажа и ручной клади. Но такие правила не должны противоречить российскому законодательству.

На практике это означает, что агрегатор или таксопарк может заранее указать: нужен ли специальный тариф для поездки с животным, какие размеры переноски допустимы, можно ли перевозить крупную собаку и как должен быть защищен салон.

Пассажирам стоит проверять эти условия до заказа машины. Особенно если речь идет о поездке в аэропорт, на вокзал или в ветеринарную клинику, когда времени на замену автомобиля может не быть.

Что нельзя перевозить в такси и общественном транспорте

Новые правила уточняют перечень запрещенных предметов и веществ. К перевозке не допускаются зловонные грузы, а также легковоспламеняющиеся, взрывчатые, токсичные, окисляющие, едкие, коррозирующие, ядовитые и радиоактивные материалы.

Запрещены и любые вещи, которые могут испачкать транспорт, одежду пассажиров или нанести вред окружающим.

Отдельно изменен подход к оружию. Раньше правила запрещали его перевозку без чехлов и упаковки. Теперь оружие допускается только в случаях и порядке, прямо предусмотренных законодательством России.

Приказ Минтранса № 161 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» опубликован на официальном портале правовой информации.

Как подготовиться к поездке с багажом или животным

Перед поездкой с крупным чемоданом, детской коляской, клеткой или собакой лучше заранее проверить условия перевозчика в приложении. Если есть отдельная опция для багажа или животного, ее стоит выбрать сразу.

Для животного нужно подготовить переноску, подстилку, поводок или намордник — в зависимости от вида питомца. Для птиц понадобится ткань, которой можно накрыть клетку.

Крупный багаж лучше размещать так, чтобы он не двигался по салону. Если предмет потенциально может испачкать машину, его стоит упаковать в чехол, пакет или коробку.

Такая подготовка снижает риск, что водитель откажется от поездки уже после подачи автомобиля.

Как новые правила повлияют на пассажиров

Для большинства поездок изменения пройдут незаметно. Небольшая сумка, рюкзак или обычный чемодан по-прежнему не должны создавать проблем, если они помещаются в багажник или не мешают в салоне.

Но для пассажиров с животными, крупным багажом, колясками и нестандартными предметами правила станут важнее. Теперь перевозчик получает больше возможностей заранее прописать условия, а водитель — ссылаться на безопасность и сохранность салона.

Резонансность темы в том, что такси давно стало частью повседневной жизни. Люди ездят с детьми, питомцами, покупками, чемоданами и спортивным инвентарем. Новые нормы не запрещают такие поездки, но требуют, чтобы багаж и животные не превращали обычный маршрут в риск для водителя, пассажиров и транспорта.

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