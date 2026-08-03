Две трети новых объектов в Набережных Челнах — производственные

Производственные здания заняли две трети всего объёма новых объектов, введённых в Набережных Челнах. Проще говоря, из каждых трёх новых зданий два — промышленные. Такие цифры прозвучали на утреннем совещании в мэрии накануне Дня строителя.

При этом спрос на новостройки заметно просел. А вот на строительство и капремонт социальных объектов и парков в этом году заложили 6,3 млрд рублей.

Город явно делает ставку на развитие промышленности: новые цеха и склады теперь появляются чаще, чем жильё. Остаётся вопрос, не усилит ли это разрыв между рабочими местами и жилищным рынком.

Итоги строительной отрасли обсудили с представителями городских служб. В мэрии подвели баланс: производство растёт, а жилищный рынок охлаждается. Подробности — в отчёте мэрии.