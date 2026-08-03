Новости Татарстана

Две трети новых объектов в Набережных Челнах — производственные

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Две трети новых объектов в Набережных Челнах — ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Производственные здания заняли две трети всего объёма новых объектов, введённых в Набережных Челнах. Проще говоря, из каждых трёх новых зданий два — промышленные. Такие цифры прозвучали на утреннем совещании в мэрии накануне Дня строителя.

При этом спрос на новостройки заметно просел. А вот на строительство и капремонт социальных объектов и парков в этом году заложили 6,3 млрд рублей.

Город явно делает ставку на развитие промышленности: новые цеха и склады теперь появляются чаще, чем жильё. Остаётся вопрос, не усилит ли это разрыв между рабочими местами и жилищным рынком.

Итоги строительной отрасли обсудили с представителями городских служб. В мэрии подвели баланс: производство растёт, а жилищный рынок охлаждается. Подробности — в отчёте мэрии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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