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Маск посчитал интересными слова Путина в поддержку Харрис

Известный американский предприниматель Илон Мас...

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Известный предприниматель Илон Маск прокомментировал высказывание Владимира Путина о поддержке Камалы Харрис, описав его одним словом: «Интересно». Это короткое замечание было сделано в социальной сети X под постом, обсуждающим выступление Путина на Восточном экономическом форуме.

На форуме, который прошел 5 сентября, Путин заявил, что, хотя Джо Байден был их фаворитом до его выхода из президентской гонки, Россия теперь поддержит Камалу Харрис. Президент России отметил, что его решение поддерживать Харрис частично обусловлено её заразительным смехом, который, по его словам, свидетельствует о том, что у неё всё хорошо.

Пресс-секретарь Путина, Дмитрий Песков, с юмором прокомментировал этот эпизод, заявив, что в смех Харрис должен влюбиться каждый. Он также призвал Запад внимательнее изучать слова российского лидера.

Ранее Путин выразил мнение, что кандидатура Байдена была более выгодной для России, поскольку она предсказуема, в отличие от Дональда Трампа. Однако, он подчеркнул, что Россия готова работать с любым лидером, которого выберет американский народ.

Этот недвусмысленный переход от поддержки одного кандидата к другому и последующие комментарии высокопоставленных российских чиновников вызывают широкий интерес и обсуждение в политических и общественных кругах, подчеркивая сложность и многогранность международных отношений на современной геополитической арене, пишет vedomosti.ru.

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