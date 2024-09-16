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Личность подозреваемого в попытке покушения на Трампа была идентифицирована

Личность подозреваемого в попытке покушения на ...

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Личность подозреваемого в попытке покушения на Дональда Трампа, кандидата в президенты США от Республиканской партии, уже установлена. Согласно информации от осведомленных источников, задержанным оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. Инцидент произошел во Флориде, когда Трамп находился на гольф-поле.

По данным трех высокопрофильных сотрудников правоохранительных органов, Раут был вооружен штурмовой винтовкой и оказался неподалеку от гольф-клуба, где в воскресенье играл бывший президент США. Сообщается, что Раут пытался просунуть ствол винтовки через сетку ограждения клуба, что привлекло внимание сотрудников Секретной службы. В ответ на угрозу, охрана открыла огонь и задержала подозреваемого на месте.

В настоящее время расследование инцидента проводит Секретная служба США. По информации ведомства, стрельба произошла примерно в 14:00 по местному времени (21:00 по московскому времени).

Реакция политических лидеров была быстрой. Кандидаты на пост вице-президентов США от Республиканской и Демократической партий высказались по поводу происшествия. Джей Ди Вэнс, представляющий Республиканскую партию, выразил свою радость в соцсети X, отметив:

"Я рад, что президент Трамп в безопасности. Удивительно, но он оставался в хорошем настроении, когда я с ним общался до того, как информация стала публичной".

Тим Вольц, кандидат от Демократической партии, также прокомментировал ситуацию в соцсети X:

"Насилие не имеет места в нашем обществе. Мы не можем быть такой нацией".

Эти слова подчеркивают важность мирного решения политических конфликтов.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер выразил признательность Секретной службе за их быструю и эффективную работу. Шумер отметил:

"Я восхищен действиями Секретной службы, которые обеспечили безопасность бывшего президента Трампа".

Он добавил, что "виновный должен понести ответственность в соответствии с законом", что отражает стремление к справедливому разбирательству.

Этот инцидент подчеркивает необходимость постоянного внимания к безопасности высокопрофильных лиц и оперативной реакции правоохранительных органов на угрозы, пишет interfax.ru.

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