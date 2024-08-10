Лавочка закрыта: россияне теперь без перелётов в Турцию - суровые ограничение вступят в силу уже в августе

Летний туристический сезон 2023 года принесет с собой важные изменения для тех, кто привык летать в Турцию из Архангельска и Сыктывкара. Информация, предоставленная онлайн-сервисами бронирования, указывает на то, что после 22 июля текущего года чартерные рейсы из Архангельска в Турцию будут прекращены. Запланированный последний рейс в Анталью состоится именно в эту дату, а возврат пассажиров обратно в Россию возможен только через московский аэропорт Шереметьево.

Такие нововведения несомненно внесли беспокойство среди тех, кто планировал путешествия на более поздние даты. Например, один из читателей телеграм-канала "Крыша ТурДома", рассчитывавший на поездку из Архангельска в сентябре, теперь вынужден ожидать альтернативные предложения от своего турагента. Хотя обычно причиной отмены рейсов служит недостаток пассажиров, для данного направления это было нехарактерно, учитывая его популярность среди путешественников.

Подобная ситуация складывается и в Сыктывкаре, где после 19 июля компания Southwind также прекратит чартерные полеты в Турцию. Последняя группа путешественников вернется в Россию 25 июля, приземлившись в аэропорту Внуково в Москве.

Для желающих отдохнуть в Турции жители Сыктывкара могут рассмотреть возможность бронирования туров с вылетом из Москвы или Казани в оставшиеся месяцы лета. Это, безусловно, добавит логистических сложностей и возможно увеличит общую стоимость путешествия из-за необходимости дополнительного перелета или переезда до других аэропортов.

Эти изменения в авиационных маршрутах отражают глобальные тенденции и рыночные реалии, с которыми сталкиваются авиакомпании в связи с изменениями в спросе и экономическими условиями. Путешественникам стоит быть готовыми к таким неожиданностям и использовать все доступные инструменты для своевременного и эффективного планирования своих поездок