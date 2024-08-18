Лавочка закрыта: россияне останутся без перелётов в Турцию - жесткие ограничение вступят в силу уже в августе

С начала лета 2024 года жители Архангельска и Сыктывкара столкнулись с внезапным изменением в расписании чартерных полетов в Турцию, которое привело к полному прекращению рейсов после 22 июля и 19 июля соответственно. Это решение оставило многих путешественников перед необходимостью искать новые способы добраться до желаемых курортов.

Окончание сезона чартеров и его последствия

Последний полет из Архангельска запланирован на 22 июля, с обратным возвращением только в московский аэропорт Шереметьево, а не в Архангельск. Аналогично, для Сыктывкара последний вылет на Анталью намечен на 19 июля, с возвращением в аэропорт Внуково 25 июля.

Поиск альтернативных маршрутов

В связи с этими изменениями, путешественники вынуждены пересматривать свои планы. Возможность лететь в Турцию теперь ограничена рейсами из Москвы и Казани, что требует дополнительного планирования и возможных перелетов до этих городов из Архангельска и Сыктывкара.

Рекомендации для туристов

Туристам, планировавшим поездку в Турцию, рекомендуется связаться с турагентствами для обсуждения доступных вариантов перелета. Также стоит рассмотреть возможность бронирования прямых рейсов из Москвы или Казани, что может стать удобной альтернативой, несмотря на начальные неудобства.

Выводы

Отмена чартерных рейсов из Архангельска и Сыктывкара в Турцию является значительным изменением для местных жителей, планировавших летний отдых. Тем не менее, существующие альтернативы через другие крупные города открывают новые возможности для организации путешествий, пусть даже с дополнительными логистическими усилиями.