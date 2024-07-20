«Крылья Советов» — «Зенит»: петербуржцы победили соперника в стартовом матче сезона Мир РПЛ

В стартовом поединке нового сезона Мир РПЛ сине-бело-голубые демонстрируют уверенный футбол, воплощая в жизнь тактические наработки главного тренера. В составе петербургской команды замечены: Латышонок в воротах, Караваев, Эракович, Нино и Дуглас Сантос, взявший на себя обязанности капитана, а также средний ряд с Барриосом и Венделом, которые поддерживают тройку атакующих полузащитников — Артур, Мостовой и Глушенков, а на острие атаки вышел Кассьерра.

Матч начался с острой атаки самарской команды, однако Латышонок с блеском спас ситуацию, выйдя навстречу угрозе. Сине-бело-голубые открыли счет уже на 6-й минуте: благодаря отличному действию Барриоса, который в центре поля отобрал мяч, а Вендел забросил его на Глушенкова. Максим, выйдя один на один, умело использовал рикошет, забив первый гол в матче.

Команда продолжила доминировать, и на 18-й минуте Артур с фланга навесил в штрафную, где Кассьерра головой точно отправил мяч в сетку — счет стал 0:2. Перед перерывом зенитовцы увеличили преимущество: Глушенков после передачи от Вендела направил мяч в угол вратарской — 0:3.

Второй тайм прошел под знаком тактических перестроений и замен, которые внесли свежесть в игру команды. Несмотря на некоторое затишье, на 84-й минуте Мантуан и Педро, вышедшие на замену, создали опасный момент, который, однако, удалось ликвидировать благодаря отличной игре вратаря и защиты соперников. Но упорство было вознаграждено, и уже в компенсированное время Сергеев и Педро оформили окончательный счет — 0:4.

С таким заявочным счетом Зенит подтвердил свои амбиции на чемпионство, оставив после себя ощущение неотвратимости и мастерства. Остается следить за их следующей игрой, которая состоится в Казани 27 июля, сообщает fc-zenit.ru.