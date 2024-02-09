Коснется и работающих, и неработающих пенсионеров: объявлена дата индексации пенсий

Стало известно, что российские пенсионеры имеют право на новые доплаты в независимости от того, трудоустроены они или нет. Это приведет к увеличению пенсионных выплат до исторически высокого уровня. Сроки повышения выплат определены властями. Об этом заявил Сергей Власов, эксперт по пенсионным вопросам.

По словам Сергея Власова, для получателей социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению наметились позитивные перемены. Во-первых, что касается пенсионеров по старости, то новая горка начнет действовать уже весной. Ставка, которая в этом году составляет 7,4 процента, в последующие годы будет повышаться.

Согласно мнению экспертов, размер таких пенсий будет расти параллельно с уровнем увеличения прожиточного минимума. Такая пороговая ставка мобильной выплаты заложена в предлагаемом бюджете Фонда на ближайшие два года. Так, в 2025 году пенсии вырастут на 9,5 процента, а через год - на 10,3 процента. Это будет самое значительное повышение за последние годы. Ранее, за исключением 2022 года, социальные пенсии повышались всего на несколько процентов. В результате через два года средняя пенсия составит около 15 000 рублей. Это рекордный уровень для современной пенсионной системы в нашей стране, пишет ngnovoros.