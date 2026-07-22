Кошка правша или левша: как ведущая лапа влияет на поведение питомца

Кажется, что о домашней кошке известно уже все: где она любит спать, какой корм выбирает и почему будит хозяина именно в шесть утра. Но есть деталь, которую многие владельцы никогда не проверяли: у питомца может быть ведущая лапа.

Кошка, как и человек, чаще использует одну сторону тела в определенных действиях. Это не забавная случайность, а проявление латерализации — особенности работы нервной системы, при которой разные полушария мозга участвуют в управлении разными сторонами тела.

Источник фото: изображение сгенерировано нейросетью.

У кошек бывает ведущая лапа: что известно ученым

У кошек, как и у многих животных, может проявляться предпочтение правой или левой лапы. Особенно заметно это в задачах, где питомцу нужно достать корм, спуститься с поверхности, шагнуть через препятствие или первым делом коснуться нового предмета.

Исследование, опубликованное в журнале Animal Behaviour, показало: у домашних кошек действительно встречается выраженное предпочтение лапы, а направление этого предпочтения может различаться у самцов и самок. В другом исследовании того же журнала ученые отмечали, что коты чаще демонстрировали леволапость, а кошки — праволапость при ряде бытовых действий.

«У кошек боковое предпочтение проявляется не всегда одинаково: многое зависит от сложности задачи и ситуации», рассказал специалист по поведению животных Михаил Орлов.

Проще говоря, питомец может не показывать разницы, когда просто идет по комнате. Но если перед ним поставить задачу достать лакомство из узкого стакана, ведущая лапа проявится намного заметнее.

Как «лапость» может быть связана с характером кошки

Владельцы часто пытаются объяснить поведение питомца через его «праволапость» или «леволапость». В интернете можно встретить утверждение, что кошки-левши более тревожные, а кошки-правши спокойнее и легче привыкают к переменам.

Научные данные здесь осторожнее. Связь между предпочтением лапы и эмоциональной реактивностью действительно изучается, но превращать ее в точный тест характера нельзя. Обзор в журнале Applied Animal Behaviour Science указывает, что оценка ведущей лапы может быть полезна для понимания эмоционального состояния собак и кошек, однако метод требует аккуратности и повторных наблюдений.

Есть и отдельное исследование о связи латерализации и темперамента домашних кошек, опубликованное American Psychological Association. В нем ученые изучали леволапых, праволапых и амбилатеральных кошек, сравнивая их с особенностями темперамента.

«Ведущая лапа — это не диагноз и не ярлык. Но она может дать владельцу еще один ключ к тому, как питомец реагирует на новые задачи», сказала фелинолог Елена Баранова.

Поэтому правильнее говорить так: если кошка резко пугается перемен, прячется после поездки в ветклинику или тяжело переносит переезд, дело не только в лапе. Важнее темперамент, опыт, возраст, здоровье и то, насколько спокойно хозяин помогает животному адаптироваться.

Кошка-левша: почему такие питомцы кажутся чувствительными

Кошку-левшу владельцы часто описывают как более осторожную, настороженную и эмоциональную. Такой питомец может дольше привыкать к новому дому, бояться резких звуков, настороженно изучать переноску и не сразу подходить к незнакомым людям.

Но важно не путать наблюдение с правилом. Леволапость сама по себе не означает, что кошка обязательно будет тревожной. Она лишь показывает, что у животного есть выраженная боковая организация поведения.

Если питомец чувствителен, ему нужны простые меры поддержки: стабильный режим, безопасное укрытие, знакомый запах на лежанке, спокойный голос и отсутствие давления. Кошку нельзя вытаскивать из укрытия силой — так стресс только усилится.

Кошка-правша: правда ли она спокойнее

Праволапых кошек нередко считают более уравновешенными. Владельцы замечают, что такие питомцы быстрее подходят к новым игрушкам, легче осматривают незнакомую комнату и спокойнее переносят бытовые перемены.

Однако и здесь нет универсальной формулы. Праволапая кошка тоже может быть пугливой, а леволапая — уверенной и общительной. Поведение складывается из множества факторов: ранней социализации, отношений с человеком, состояния здоровья, уровня шума в доме и даже расположения лотка.

Ведущая лапа — это интересный маркер, но не паспорт характера.

Как проверить, правша кошка или левша

Самый простой способ — тест с лакомством. Возьмите устойчивый стакан, узкую банку или небольшую емкость, куда свободно проходит только лапа. Положите на дно кусочек корма или любимое угощение.

Поставьте емкость перед кошкой и наблюдайте, какой лапой она попытается достать лакомство. Один подход ничего не доказывает: питомец мог стоять неудобно, отвлечься или просто выбрать случайное движение.

Для более точного результата повторите опыт минимум 10 раз в разные дни. Если в 7 случаях из 10 кошка использует одну и ту же лапу, можно считать ее ведущей. Если правая и левая используются примерно одинаково, перед вами амбилатеральный питомец — кошка без ярко выраженного предпочтения.

Как наблюдать за кошкой без банки и экспериментов

Проверить ведущую лапу можно и в обычной жизни. Посмотрите, какой лапой кошка первой трогает новую игрушку. Какой бьет по дразнилке. Какой лапой тянется к миске, если корм лежит чуть в стороне.

Обратите внимание, какой лапой питомец первым шагом спускается с дивана или подоконника. Еще одна подсказка — утренний ритуал: некоторые кошки будят хозяина всегда одной и той же лапой.

«Есть подсказки без специальных тестов: новая игрушка, дразнилка, первый шаг с дивана, попытка достать корм. Если сложить наблюдения вместе, ведущая лапа проступит сама», сказала фелинолог Елена Баранова.

Важно записывать результаты, а не полагаться на память. Через неделю наблюдений картина будет точнее, чем после одного забавного случая.

Что делать, если кошка пользуется обеими лапами

Если питомец одинаково активно использует правую и левую лапу, это не повод для тревоги. У части кошек нет яркого бокового предпочтения. В быту это может даже выглядеть удобно: животное легко меняет тактику и подстраивается под ситуацию.

Автор издания «Хибины.ру» Анна Майер проводила такой эксперимент на своем коте и выяснила, что он чаще использует правую лапу. Другие владельцы, наоборот, рассказывают о питомцах, которые уверенно работают обеими лапами.

«Я проводила опыт с банкой и кормом больше 50 раз. Мой кот одинаково пользовался обеими лапами, и это оказалось самой неожиданной частью эксперимента», рассказала владелица кота Валентина Соколова.

Почему владельцам стоит знать ведущую лапу питомца

Проверка ведущей лапы — не медицинский тест и не способ предсказать судьбу кошки. Но это хороший повод внимательнее посмотреть на животное.

Такие наблюдения помогают лучше понимать привычки питомца, замечать изменения в поведении и вовремя реагировать, если кошка внезапно перестала пользоваться одной лапой. В этом случае речь уже может идти не о «лапости», а о боли, травме или неврологической проблеме.

Если кошка хромает, поджимает лапу, не наступает на нее или резко меняет привычные движения, эксперимент лучше отложить и обратиться к ветеринару.

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