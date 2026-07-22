Татарстан продлил льготы семьям с детьми-инвалидами до 23 лет

В Татарстане многодетные семьи, где есть ребенок-инвалид, сохранят льготы до его 23-летия — независимо от того, учится он или нет. Раньше поддержка прекращалась в 18 лет или в 23, но только при очном обучении. Проблема в том, что дети с инвалидностью часто не могут учиться очно из-за здоровья. Теперь это условие убрали.

Закон принял Госсовет республики. Министр труда Эльмира Зарипова объяснила: когда ребенку исполняется 18, семья теряет выплаты, а расходы на особого ребенка огромны. Новая норма коснется примерно 1,3 тысячи семей.

Депутаты поддержали инициативу единогласно. Теперь семьи смогут дольше получать помощь — без бюрократических препятствий.