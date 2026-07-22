В работе Facebook и Instagram произошёл сбой

Пользователи Facebook и Instagram столкнулись с неполадками в работе соцсетей во второй половине дня. Проблемы начали фиксироваться примерно в 15:02 по московскому времени.

На данный момент подробности о причинах сбоя и его масштабах не раскрываются. Ожидается, что компании устранят неполадки в ближайшее время.

Информация о сбое поступила от пользователей, которые сообщили о невозможности загрузить ленту или отправить сообщения. Официальных комментариев от владельцев платформ пока не поступало.