Технологии

В работе Facebook и Instagram произошёл сбой

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пользователи Facebook и Instagram столкнулись с неполадками в работе соцсетей во второй половине дня. Проблемы начали фиксироваться примерно в 15:02 по московскому времени.

На данный момент подробности о причинах сбоя и его масштабах не раскрываются. Ожидается, что компании устранят неполадки в ближайшее время.

Информация о сбое поступила от пользователей, которые сообщили о невозможности загрузить ленту или отправить сообщения. Официальных комментариев от владельцев платформ пока не поступало.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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