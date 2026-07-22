Число ДТП с мотоциклами в Казани выросло на семь за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года в Казани зарегистрировали 34 аварии с участием мотоциклов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких происшествий увеличилось на семь, сообщил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

В первой половине 2025 года в ДТП с мотоциклистами никто не погиб, а в этом году жертвами стали три человека. Еще 33 участника аварий получили травмы. В начале июля произошло еще одно смертельное столкновение с мотоциклом.

Одним из самых резонансных случаев стало ДТП в поселке Залесный. После удара с легковушкой 31-летний водитель мотоцикла погиб на месте. Мотоцикл отбросило на остановку, где находились люди. В больницу попали пассажирка мотоцикла и двое пешеходов. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.