Более 35% новых сайтов теперь создает ИИ

Искусственный интеллект захватывает интернет: больше трети новых веб-страниц генерируются нейросетями. Об этом говорят данные исследований, на которые ссылаются зарубежные СМИ. Причем более половины всего интернет-трафика сегодня создают не люди, а боты.

Эксперты бьют тревогу: привычная модель бесплатного интернета с рекламой под угрозой. Раньше пользователь искал информацию в Google, переходил по ссылкам на сайты, читал статьи и видел рекламу, которая приносила доход авторам. Теперь же поисковик сам выдает ответ на странице — в сводке, подготовленной ИИ. Исследования показывают, что 75% пользователей, попробовав такой режим, остаются в нем и не переходят на обычные сайты. Google, впрочем, утверждает обратное.

Параллельно журналисты находят примеры, когда ИИ уверенно выдает неверные факты. Он может придумать несуществующего политика, а на указание ошибки — извиниться и дать новый, тоже неточный ответ. Эксперты опасаются, что интернет рискует превратиться в «огромную базу знаний, которую читают только машины друг для друга».