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Ипотечные заёмщики в 2026 году чаще выбирают более просторные дома

Служба новостей Автор статьи
Около 40% рыночных ипотечных займов приходится ...

Фото: unsplash.com

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Около 40% рыночных ипотечных займов приходится на загородную недвижимость по итогам первого полугодия 2026 года. Такой вывод сделали аналитики Домклик, изучив ипотечные сделки Сбера с января 2025 по июнь 2026 года. По мере смягчения денежно-кредитной политики меняется структура спроса: заёмщики чаще делают выбор в пользу более просторного жилья.

Доступность ипотеки на загородном рынке растёт

Главный итог первого полугодия 2026 года – рост доступности загородной ипотеки. Средний чек сделки колебался в диапазоне 5,5–6,1 млн рублей, а средний ежемесячный платёж заёмщика снизился с 46,6 тыс. рублей в январе 2025 года до 43,4 тыс. рублей в июне 2026-го. Кратковременный рост среднего ежемесячного платежа был зафиксирован в феврале-марте 2026 года, когда рынок адаптировался к новым условиям после ажиотажного спроса и резко выросла доля рыночной ипотеки, где платёж в среднем немного выше. К июню размер платежей снова начал снижаться, а суммы ипотечных выдач снова начали расти.

Наиболее наглядно эффект снижения ставок заметен в рыночном сегменте. В 2025 году средний ежемесячный платёж по готовым домам, купленным по рыночным программам, составлял 45,9 тыс. рублей при средней сумме кредита в 1,9 млн рублей. В первом полугодии 2026 года средняя сумма кредита выросла до 2,7 млн рублей, а платёж увеличился лишь до 49,4 тыс. рублей. Иными словами, благодаря снижению ставок заёмщики могут позволить себе кредит на 42% больше при сопоставимой платёжной нагрузке.

Площади домов в загородной недвижимости

И в рыночной, и в льготной ипотеке самым популярным форматом остаются дома площадью от 50 до 100 кв. м. Однако структура сделок по более крупным объектам заметно отличается.

В сегменте готовых домов доля объектов площадью более 100 кв. м в льготных программах ощутимо выше – 58% против 30% по рыночным ставкам. Средняя стоимость дома, приобретаемого по льготным программам, составляет 6,8 млн рублей при сумме кредита около 6 млн рублей. В рыночной ипотеке средняя цена объекта значительно ниже – 3,8 млн рублей, а сумма кредита – 2,7 млн рублей.

Стандартный дом, на постройку которого берут льготную ипотеку (ИЖС), имеет площадь 106 кв. м, что сопоставимо с постройкой в рыночном сегменте (104 кв. м). Но средняя стоимость домов, строящихся по льготной ипотеке, значительно выше (7,2 млн против 4,7 млн рублей).

За последние полтора года предпочтения заёмщиков сместились в сторону более просторного жилья. С начала 2025 года доля домов площадью от 100 до 150 кв. м выросла с 25% в январе 2025-го до 38% в июне 2026-го. А интерес к большим коттеджам площадью от 150 до 200 квадратов увеличился с 6,9% до 9,1%.

Одновременно сократилась доля компактных объектов площадью менее 50 кв. м: если в январе 2025 года почти каждый пятый кредит (17,1%) выдавался на такую недвижимость, то по итогам первого полугодия 2026-го этот показатель стабилизировался на уровне около 8–10%.

Для готовых домов, приобретаемых в ипотеку, медианная площадь также выросла год к году. Если в середине 2025 года типичный загородный дом имел площадь около 105–110 кв. м, то сейчас этот показатель приближается к 115–120 кв. м.

Как считали аналитики:

Для анализа использовались данные ипотечных сделок с загородной недвижимостью, совершенные в Сбере с 1 января 2025 года по 30 июня 2026 года.

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