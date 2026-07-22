Технологии

Ученые ПГУ создали прототип устройства от мигрени

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сотрудники Пензенского государственного университета разработали прототип системы чрескожных нейростимуляторов для купирования приступов мигрени. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. Устройство представляет собой автономные электроды размером 7 на 3 см, которые крепятся к коже головы и воздействуют на затылочный и тройничный нервы импульсами тока.

Каждый электрод оснащен микроконтроллером и связывается со смартфоном через Bluetooth. Мобильное приложение позволяет управлять режимами стимуляции: частота от 60 до 120 Гц, длительность импульсов 150–850 микросекунд, сила тока до 16 мА. Доступно пять режимов, которые подходят как для экстренного купирования приступа, так и для профилактики. Заряда хватает на четыре часа работы (около 30 сеансов по 15–20 минут).

По словам разработчика Марии Евдокимовой, это первое отечественное устройство такого типа. Зарубежные аналоги не зарегистрированы в России, и их эффективность не подтверждена научным сообществом. Испытания на компьютерной модели показали, что разработка превосходит иностранные устройства по эффективности. Побочные эффекты минимальны — возможно кратковременное покалывание в зоне стимуляции.

В планах ученых — внедрить в приложение персонализированного помощника, который будет анализировать данные пациента и рекомендовать оптимальные режимы. Проект реализуется в сотрудничестве с лабораторией нейропротезов СПбГУ и компаниями «МедИнж» и «Инженейро».

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