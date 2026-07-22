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Мергасовский дом в Казани полностью разберут для реставрации

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Мергасовский дом в Казани полностью разберут дл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мергасовский дом в Казани ждет полный демонтаж: специалисты пришли к выводу, что восстановить его без разбора целиком невозможно. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил глава Госкомитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Инженеры провели оценку технического состояния здания и выяснили: кирпичная кладка, перекрытия и крыша находятся в аварийном состоянии, а лестницы и вовсе непригодны. Разбирать отдельные участки без риска обрушения нельзя, поэтому решено демонтировать весь дом. После этого его восстановят по специальному проекту, сохранив архитектурные особенности.

Гущин подчеркнул: из-за текущего состояния есть риск, что стены рухнут и повредят соседние строения. Разбор запланирован, но перед началом потребуется историко-культурная экспертиза — она определит точный объем и способы реставрации. Дату старта работ пока не назвали.

Здание находится на улице Дзержинского, 18 (она же Кави Наджми, 19 — переулок раньше назывался Мергасовским). Дом стоит в Вахитовском районе, на склоне холма, спускающемся к парку «Черное озеро».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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