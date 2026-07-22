Рождаемость в Татарстане снизилась на 1,2% в 2025 году
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В 2025 году общий коэффициент рождаемости в Татарстане уменьшился на 1,2% — с 1,451 до 1,434. Об этом на заседании Госсовета республики сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. По её словам, темпы снижения в регионе ниже среднероссийских: по стране показатель упал на 2,8% — с 1,41 до 1,361.
Министр объяснила тенденцию несколькими факторами. Среди них — сокращение числа женщин репродуктивного возраста из-за малочисленного поколения 1990-х годов, а также увеличение среднего возраста матери при рождении первенца: в 2005 году он составлял чуть больше 26 лет, сейчас — более 29 лет. Кроме того, в Татарстане наблюдается демографическое старение: средний возраст жителей превысил 40 лет (у мужчин — 38, у женщин — 42).
Зарипова отметила, что в республике действуют меры поддержки, направленные на преодоление этих вызовов. В качестве примера она привела выплаты сельским женщинам при рождении первого ребенка в молодом возрасте — с этого года их размер удвоен. Среди 16,4 тысячи получательниц почти каждая пятая стала многодетной матерью до 29 лет.
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