Технологии

Доходы российских операторов связи достигли 1,6 трлн рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Доходы российских операторов связи в 2025 году ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Российские операторы связи заработали 1,6 трлн рублей по итогам 2025 года. Такие данные привели в Минцифры. Основными пользователями мобильной связи остаются россияне, а бизнес — ключевой потребитель фиксированного интернета и телефонии. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики.

На конец прошлого года число абонентов мобильного интернета достигло 171,8 млн человек. Физические лица составляют 92,7% всех подключений и генерируют 93,6% трафика. В среднем каждый пользователь потратил 288 ГБ в год.

Всего в сетях крупных и средних операторов зафиксировано 272,6 млн активных SIM-карт. Около 41 млн устройств задействованы в сфере M2M — это говорит о масштабном внедрении интернета вещей: от банковских терминалов до промышленных систем мониторинга.

В сегменте фиксированного доступа в интернет насчитывается 38 млн абонентов. Частные пользователи занимают 94,3% подключений и потребляют 72,3% трафика. Однако корпоративные клиенты гораздо активнее: на одного юридического абонента в год приходится 23 221 ГБ — в 6,4 раза больше, чем у физических лиц.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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