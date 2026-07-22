Samsung показал Galaxy Z Fold8 с необычным экраном 4:3

На летней презентации Galaxy Unpacked в Лондоне Samsung представил три складных смартфона: Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также умные часы Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2. Главной новинкой стал Galaxy Z Fold8 с соотношением сторон экрана 4:3 в разложенном виде и 10:16 в сложенном. Устройство весит 201 грамм при толщине 4,5 мм, оснащено аккумулятором на 4800 мА·ч и чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. По заявлению компании, такой форм-фактор позволяет смотреть видео и играть без черных полос.

Galaxy Z Fold8 Ultra получил 8-дюймовый основной экран, батарею на 5000 мА·ч, основную камеру на 200 Мп с поддержкой съемки 8K HDR и корпус толщиной 4,1 мм при весе 215 г. Все модели серии используют новую конструкцию «Гибкий Титан» с титановой подложкой, которая делает линию сгиба менее заметной и повышает прочность. Galaxy Z Flip8 весит 180 г при толщине 6,1 мм, имеет батарею на 4300 мА·ч и обновленный внешний экран FlexWindow с функциями Gemini Intelligence и сводкой «Мой день».

Среди представленных часов Galaxy Watch Ultra2 впервые получили чип Snapdragon Wear Elite Platform, батарею на 800 мА·ч (на 35% больше предшественника) и экран яркостью до 5000 нит. Устройство сертифицировано по стандарту EN13319 и защите IP69K, что позволяет использовать его для дайвинга. Функции для погружений разработаны совместно с брендом Mares. Galaxy Watch9 ориентированы на повседневный мониторинг здоровья и имеют батарею 390–445 мА·ч в зависимости от размера корпуса.

Предзаказ на все новинки открылся 22 июля. Российские цены: Galaxy Z Fold8 Ultra от 169 999 руб., Galaxy Z Fold8 от 149 999 руб., Galaxy Z Flip8 от 104 999 руб., Galaxy Watch Ultra2 — 49 990 руб., Galaxy Watch9 LTE 44 мм — 28 990 руб. Ограничений на поставки устройств Samsung в Россию нет, они будут продаваться через российскую розницу.