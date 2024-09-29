Коридор затмений: астролог Александр Зараев объяснил, что можно и что запрещено делать до 2 октября
ekonomstrojdom.ru
В преддверии уникального астрологического периода, известного как "коридор затмений", Александр Зараев предоставил ценные советы о том, как наилучшим образом использовать этот временной промежуток.
Действия, которые стоит предпринять во время коридора затмений
Осмысление и медитация: Зараев рекомендует посвятить время размышлениям о собственной жизни и духовному самоочищению. Период затмений предоставляет уникальную возможность для глубокой самоанализа и переосмысления личных целей.
Стратегическое планирование: Хотя начинать новые проекты во время затмений не рекомендуется, идеально подходит время для разработки долгосрочных планов и стратегий.
Укрепление социальных связей: Время крайне благоприятно для улучшения отношений с друзьями и семьей. Зараев советует активно работать над взаимопониманием и поддержкой в кругу близких.
Чего точно нельзя делать:
Запуск новых инициатив: Зараев предостерегает от начала новых проектов, поскольку период затмений может спровоцировать неожиданные препятствия.
Спонтанные и важные решения: Во время коридора затмений следует избегать поспешных решений. Импульсивные действия могут привести к нежелательным результатам.
Игнорирование собственной интуиции: В этот период особенно важно быть внимательным к своим внутренним ощущениям и интуитивным подсказкам, которые могут помочь избежать ошибок.
Следуя этим рекомендациям, можно максимально эффективно использовать время коридора затмений, обеспечивая спокойствие и гармонию в личной жизни.
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