Совсем недавно публика была поражена новостью о том, что певец SHAMAN отменяет некоторые свои концерты в России. Ранее он анонсировал масштабный тур по стране. На первый взгляд, неясно, какое отношение имеет к этому обращение режиссёра Карена Шахназарова к властям, где он критиковал попытки создать в стране атмосферу праздника, которая, вероятно, призвана отвлекать людей от действительных проблем.

Популярный артист столкнулся с серьёзными трудностями. Один из наиболее известных представителей российской эстрады, недавно удостоенный звания заслуженного артиста, внезапно превратился в практически нежелательную фигуру в нескольких российских городах, где были отменены его выступления.

Это стало настоящим шоком для многих, поскольку на всех концертах SHAMAN собрал полные залы. Он планировал масштабный тур по России и собирался провести около ста концертов в таких городах, как Тверь, Нижний Новгород, Тюмень и многих других. Артист с энтузиазмом заявлял, что основная тема гастролей будет посвящена слову "Победа".

Продажа билетов шла очень активно, но новости об их отмене стали настоящим ударом.