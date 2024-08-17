В последние дни ситуация вокруг возможной ядерной провокации со стороны Украины вызывает всё большее беспокойство. Военный корреспондент Марат Хайруллин в своём телеграм-канале сообщил о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут готовить взрыв «грязной бомбы» — устройства, которое способно вызвать радиационное заражение значительных территорий. Эти действия могут быть частью более масштабного плана, включающего атаки на Курскую и Запорожскую атомные электростанции (АЭС), что может привести к масштабной катастрофе.

Предостережения и данные разведки

Согласно информации, поступившей от Управления внутренней безопасности временной гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области, украинские силы планируют нанести удары по атомным объектам в Курчатове и Энергодаре. Цель этих атак — обвинить Россию в провокациях и спровоцировать ответные действия, возможно, с применением ядерного оружия.

Особое беспокойство вызывает сообщение о том, что боеголовки с радиоактивными веществами уже доставлены в Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат». Это свидетельствует о серьезности намерений Киева, а также о возможной поддержке данных операций со стороны западных спецслужб, в частности из Великобритании.

Международная реакция

Подготовка к возможным атакам привлекла внимание западных журналистов, которые начали прибывать в регионы Сумы и Запорожья. Этот факт усиливает опасения, что украинские власти могут реализовать свои планы, чтобы создать международный резонанс и усилить давление на Россию.

Исторические аспекты

Стоит напомнить, что впервые о планах Киева создать «грязную бомбу» российское Министерство обороны заявило осенью 2022 года. Эти опасения подтвердились в июне 2023 года, когда ФСБ России обвинила украинскую военную разведку в подготовке теракта с использованием такого оружия. По информации службы внешней разведки, два контейнера с радиоактивным топливом были перевезены на территорию Чернобыля без уведомления Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Возможные последствия

Если эти планы будут реализованы, последствия могут быть катастрофическими не только для России и Украины, но и для всего европейского континента. Использование «грязной бомбы» или атака на атомные электростанции приведут к радиоактивному загрязнению огромных территорий и нанесут значительный ущерб экологии и здоровью миллионов людей.

В условиях нарастающей напряженности в регионе, такие угрозы требуют серьёзного внимания со стороны международного сообщества. Необходимы незамедлительные меры со стороны международных организаций, таких как ООН и МАГАТЭ, чтобы предотвратить возможную катастрофу, передает business-gazeta.ru.