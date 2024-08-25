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Кеннеди-младший объявил, что хочет отказаться от президентских амбиций и поддержит Трампа

В нынешней предвыборной борьбе в США произошло ...

hashtelegraph.com

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В нынешней предвыборной борьбе в США произошло неожиданное событие: Роберт Кеннеди-младший, выдвигающийся как независимый кандидат, официально объявил о своей поддержке Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии.

«Моя поддержка на этот раз на стороне Трампа», — заявил он, обращаясь к американскому электорату.

Кеннеди-младший уточнил, что это решение не означает окончание его кампании. Он продолжит борьбу за президентский пост, позволяя своим сторонникам голосовать за него в тех штатах, где Трампу предсказывают трудности с получением большинства. Тем не менее, он откажется от баллотирования в десяти штатах, где борьба между Трампом и его конкурентом Камалой Харрис наиболее ожесточена, чтобы не разделять голоса республиканцев.

За последнюю неделю многие американские новостные агентства обсуждали вероятность того, что Кеннеди может отозвать свою кандидатуру. Трамп, в своем недавнем интервью для CNN, упомянул, что в случае своей победы он рассмотрит возможность включения Кеннеди в свою администрацию, что подчеркивает стратегическую важность его поддержки.

Кеннеди, изначально начавший свою политическую кампанию в рамках Демократической партии в апреле 2023 года, позже перешел на позицию независимого кандидата. Эксперты считают, что, хотя его шансы на победу невелики, его участие могло бы значительно повлиять на исход голосования в критически важных штатах, пишет interfax.ru.

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